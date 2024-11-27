Tuyển IT Consultant CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và triển khai ứng dụng di động theo yêu cầu của dự án.

Làm việc với các công nghệ mobile (React Native, Flutter, hoặc Native Android/iOS).

Tích hợp API từ hệ thống backend, xử lý dữ liệu và hiển thị giao diện.

Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, đảm bảo tốc độ và độ mượt mà.

Hỗ trợ kiểm tra (testing), sửa lỗi (debug) và triển khai ứng dụng lên các nền tảng App Store/Google Play.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo timeline dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm phát triển ứng dụng di động (React Native, Flutter hoặc Native Android/iOS).

Hiểu biết sâu về UI/UX trong phát triển ứng dụng di động.

Kỹ năng làm việc với API RESTful và xử lý JSON.

Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề hiệu năng và tối ưu hóa ứng dụng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với các nhóm thiết kế và backend.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo tỉ lệ hoàn thành và tiến độ dự án

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường công nghệ sáng tạo.

Cơ hội được triển khai thêm các dự án khác của công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM

