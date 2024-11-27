Tuyển IT Consultant CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Consultant Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển và triển khai ứng dụng di động theo yêu cầu của dự án.
Làm việc với các công nghệ mobile (React Native, Flutter, hoặc Native Android/iOS).
Tích hợp API từ hệ thống backend, xử lý dữ liệu và hiển thị giao diện.
Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, đảm bảo tốc độ và độ mượt mà.
Hỗ trợ kiểm tra (testing), sửa lỗi (debug) và triển khai ứng dụng lên các nền tảng App Store/Google Play.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo timeline dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm phát triển ứng dụng di động (React Native, Flutter hoặc Native Android/iOS).
Hiểu biết sâu về UI/UX trong phát triển ứng dụng di động.
Kỹ năng làm việc với API RESTful và xử lý JSON.
Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề hiệu năng và tối ưu hóa ứng dụng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với các nhóm thiết kế và backend.
Hiểu biết sâu về UI/UX trong phát triển ứng dụng di động.
Kỹ năng làm việc với API RESTful và xử lý JSON.
Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề hiệu năng và tối ưu hóa ứng dụng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp hiệu quả với các nhóm thiết kế và backend.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo tỉ lệ hoàn thành và tiến độ dự án
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường công nghệ sáng tạo.
Cơ hội được triển khai thêm các dự án khác của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường công nghệ sáng tạo.
Cơ hội được triển khai thêm các dự án khác của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI