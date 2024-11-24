Tuyển IT Consultant HVCG Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa MITEC, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và triển khai ERP đến khách hàng

Khảo sát nhu cầu của khách hàng, lấy yêu cầu và phân tích các nghiệp vụ kinh doanh

Làm tài liệu Fit Gap Analysis, đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu Blueprint

Xây dựng, thực hiện và kiểm thử giải pháp trên hệ thống cho các chức năng, phân hệ được yêu cầu

Tạo Design của functions/reports, phối hợp chặt chẽ với Technical Consultant (ERP Developer) để hoàn thiện các yêu cầu

Đào tạo và hỗ trợ

Kết nối và đào tạo sử dụng các chức năng của hệ thống cho khách hàng trong giai đoạn UAT/Pilot/Go-live

Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng cuối trong và sau quá trình UAT/Pilot/Go-Live

Báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành: Tài chính – Kế Toán, Ngân hàng, Kinh tế, Công nghệ thông tin,...

Giao tiếp được Tiếng Anh trôi chảy, tự tin

Trên 2 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai các dự án thành công trên ERP, ưu tiên Odoo

Có kinh nghiệm triển khai các dự án Thương mại, Bán lẻ, Sản xuất,... với các module: Accounting, Purchase, Inventory, Promotion, POS...

Có kỹ năng viết và phân tích nghiệp vụ (BRD, SRS, Fit/ Gap,...)

Tự tin, thuyết trình hiệu quả trước nhiều đối tượng và các cấp quản lý

Nắm vững quy trình triển khai Agile/Scrum

Có tư duy tích cực, lắng nghe tốt, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, hiệu quả

Có khả năng làm việc độc lập, tự quyết và chịu được áp lực công việc cao

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực

Review performance theo lộ trình công ty

Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty

Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức

Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6, checkin linh hoạt, không làm việc cuối tuần

Cùng với chế độ:

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật

Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,...

Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,..

Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế

12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật

Có cơ hội học và thi các chứng chỉ chuyên môn do công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.