Tuyển IT Consultant HVCG Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Consultant Tại HVCG Software
- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa MITEC, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc IT Consultant Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và triển khai ERP đến khách hàng
Khảo sát nhu cầu của khách hàng, lấy yêu cầu và phân tích các nghiệp vụ kinh doanh
Làm tài liệu Fit Gap Analysis, đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng, viết tài liệu Blueprint
Xây dựng, thực hiện và kiểm thử giải pháp trên hệ thống cho các chức năng, phân hệ được yêu cầu
Tạo Design của functions/reports, phối hợp chặt chẽ với Technical Consultant (ERP Developer) để hoàn thiện các yêu cầu
Đào tạo và hỗ trợ
Kết nối và đào tạo sử dụng các chức năng của hệ thống cho khách hàng trong giai đoạn UAT/Pilot/Go-live
Chịu trách nhiệm hỗ trợ người dùng cuối trong và sau quá trình UAT/Pilot/Go-Live
Báo cáo và thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp được Tiếng Anh trôi chảy, tự tin
Trên 2 năm kinh nghiệm tư vấn, triển khai các dự án thành công trên ERP, ưu tiên Odoo
Có kinh nghiệm triển khai các dự án Thương mại, Bán lẻ, Sản xuất,... với các module: Accounting, Purchase, Inventory, Promotion, POS...
Có kỹ năng viết và phân tích nghiệp vụ (BRD, SRS, Fit/ Gap,...)
Tự tin, thuyết trình hiệu quả trước nhiều đối tượng và các cấp quản lý
Nắm vững quy trình triển khai Agile/Scrum
Có tư duy tích cực, lắng nghe tốt, xử lý vấn đề nhanh nhẹn, hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập, tự quyết và chịu được áp lực công việc cao
Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì
Review performance theo lộ trình công ty
Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty
Có cơ hội tham gia lớp học tiếng Anh/ tiếng Nhật do công ty tổ chức
Môi trường làm việc cởi mở, trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, cùng học hỏi với đồng nghiệp trẻ trung thân thiện
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày từ thứ 2 - thứ 6, checkin linh hoạt, không làm việc cuối tuần
Cùng với chế độ:
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV theo quy định của Pháp luật
Nhiều hoạt động được tổ chức trong năm: New Year Party, Company trip,...
Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,..
Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại các bệnh viện quốc tế
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/ năm và 1 ngày nghỉ phép trong tháng sinh nhật
Có cơ hội học và thi các chứng chỉ chuyên môn do công ty tài trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI