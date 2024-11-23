Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CSKM GLOBAL INSTITUTE CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CSKM GLOBAL INSTITUTE CO., LTD.
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà HL số 6, Ngõ 82 Duy Tân, DỊch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Liên hệ, giải đáp thắc mắc về khóa học thạc si kinh doanh, du học cho học viên (Người Việt Nam hoặc người nước ngoài)
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu Marketing về khóa học
Hỗ trợ các thủ tục giấy tờ cho học viên khi đăng ký lớp học
Thực hiện các công việc do quản lý sắp xếp
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp thành thạo
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên
Tin học văn phòng (word, excel)
Ưu tiên kinh nghiệm 1 năm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu
Cẩn thận, chỉn chu, nhiệt tình trong công việc
Tại CSKM GLOBAL INSTITUTE CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 10tr + Thưởng theo kết quả công việc, hiệu quả kinh doanh
Nghỉ 4 chủ nhật và thứ 7 của các tuần chẵn trong tháng
Được làm việc và giao lưu với nhân viên từ các nước khác (Đài Loan, Myanmar)
Hưởng các quyền lợi theo Bộ Luật lao động Việt Nam
Tham gia BHXH và hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty
Chương trình training đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CSKM GLOBAL INSTITUTE CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
