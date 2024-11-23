Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CSKM GLOBAL INSTITUTE CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HL số 6, Ngõ 82 Duy Tân, DỊch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ, giải đáp thắc mắc về khóa học thạc si kinh doanh, du học cho học viên (Người Việt Nam hoặc người nước ngoài)

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu Marketing về khóa học

Hỗ trợ các thủ tục giấy tờ cho học viên khi đăng ký lớp học

Thực hiện các công việc do quản lý sắp xếp

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên

Tin học văn phòng (word, excel)

Ưu tiên kinh nghiệm 1 năm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu

Cẩn thận, chỉn chu, nhiệt tình trong công việc

Tại CSKM GLOBAL INSTITUTE CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10tr + Thưởng theo kết quả công việc, hiệu quả kinh doanh

Nghỉ 4 chủ nhật và thứ 7 của các tuần chẵn trong tháng

Được làm việc và giao lưu với nhân viên từ các nước khác (Đài Loan, Myanmar)

Hưởng các quyền lợi theo Bộ Luật lao động Việt Nam

Tham gia BHXH và hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty

Chương trình training đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CSKM GLOBAL INSTITUTE CO., LTD.

