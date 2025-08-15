Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Bắc Từ Liêm, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Đưa ra các ý tưởng và kế hoạch chi tiết về các công việc cụ thể.
- Lên ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo, sự kiện, hội thảo.
- Thực hiện công tác truyền thông cho doanh nghiệp, sự kiện, lưu trữ hình ảnh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu trong lĩnh vực quản lý Website công ty, xây dựng truyền thông trên sàn TMĐT, tham gia chiến dịch truyền thông của các phòng ban.
- Biết chụp ảnh cơ bản, trình chiếu, thiết kế ảnh,….
- Thành thạo kỹ năng phần mềm văn phòng như word, excel, Powerpoint…
- Có thể đi công tác.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15 – 20M ( Có thể cao hơn theo năng lực)
- Hưởng 13 tháng lương/năm, thưởng Lễ tết, hỗ trợ ăn trưa. thưởng hiệu quả kinh doanh, …
- Review lương hàng năm
- Thưởng nóng khi có sáng kiến phát triển công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng, …
- Được đào tạo để hòa nhập và thực hiện các công việc, dự án của nhóm, có nhiều cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm và trưởng bộ phận
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày
- Nghỉ phép và tham gia các chế độ theo quy định Luật lao độn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 57 tờ bản đồ số 48 đường Nguyễn Tất Thông, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

