Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Đưa ra các ý tưởng và kế hoạch chi tiết về các công việc cụ thể.

- Lên ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo, sự kiện, hội thảo.

- Thực hiện công tác truyền thông cho doanh nghiệp, sự kiện, lưu trữ hình ảnh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu trong lĩnh vực quản lý Website công ty, xây dựng truyền thông trên sàn TMĐT, tham gia chiến dịch truyền thông của các phòng ban.

- Biết chụp ảnh cơ bản, trình chiếu, thiết kế ảnh,….

- Thành thạo kỹ năng phần mềm văn phòng như word, excel, Powerpoint…

- Có thể đi công tác.

- Cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 15 – 20M ( Có thể cao hơn theo năng lực)

- Hưởng 13 tháng lương/năm, thưởng Lễ tết, hỗ trợ ăn trưa. thưởng hiệu quả kinh doanh, …

- Review lương hàng năm

- Thưởng nóng khi có sáng kiến phát triển công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng, …

- Được đào tạo để hòa nhập và thực hiện các công việc, dự án của nhóm, có nhiều cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm và trưởng bộ phận

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày

- Nghỉ phép và tham gia các chế độ theo quy định Luật lao độn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ

