Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Bắc Từ Liêm, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Đưa ra các ý tưởng và kế hoạch chi tiết về các công việc cụ thể.
- Lên ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo, sự kiện, hội thảo.
- Thực hiện công tác truyền thông cho doanh nghiệp, sự kiện, lưu trữ hình ảnh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu trong lĩnh vực quản lý Website công ty, xây dựng truyền thông trên sàn TMĐT, tham gia chiến dịch truyền thông của các phòng ban.
- Biết chụp ảnh cơ bản, trình chiếu, thiết kế ảnh,….
- Thành thạo kỹ năng phần mềm văn phòng như word, excel, Powerpoint…
- Có thể đi công tác.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Biết chụp ảnh cơ bản, trình chiếu, thiết kế ảnh,….
- Thành thạo kỹ năng phần mềm văn phòng như word, excel, Powerpoint…
- Có thể đi công tác.
- Cẩn thận, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 15 – 20M ( Có thể cao hơn theo năng lực)
- Hưởng 13 tháng lương/năm, thưởng Lễ tết, hỗ trợ ăn trưa. thưởng hiệu quả kinh doanh, …
- Review lương hàng năm
- Thưởng nóng khi có sáng kiến phát triển công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng, …
- Được đào tạo để hòa nhập và thực hiện các công việc, dự án của nhóm, có nhiều cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm và trưởng bộ phận
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày
- Nghỉ phép và tham gia các chế độ theo quy định Luật lao độn
- Hưởng 13 tháng lương/năm, thưởng Lễ tết, hỗ trợ ăn trưa. thưởng hiệu quả kinh doanh, …
- Review lương hàng năm
- Thưởng nóng khi có sáng kiến phát triển công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng, …
- Được đào tạo để hòa nhập và thực hiện các công việc, dự án của nhóm, có nhiều cơ hội thăng tiến trở thành trưởng nhóm và trưởng bộ phận
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày
- Nghỉ phép và tham gia các chế độ theo quy định Luật lao độn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VĨNH HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI