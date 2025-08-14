Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Sudico HH3, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ và tư vấn cho khách hàng theo data có sẵn về sản phẩm phần mềm Daymai.vn.

Đối tượng khách hàng là các giáo viên cấp 1,2,3 và các chuyên gia đào tạo, có thực hiện hoạt động giảng dạy, đào tạo do cá nhân tự tổ chức.

- Giới thiệu, khơi gợi và dẫn dắt nhu cầu khách hàng.

- Mô tả sản phẩm rõ ràng, chốt bán hàng.

- Báo cáo cho quản lý trực tiếp về kết quả công việc và phối hợp với quản lý/ đơn vị khác để xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm sale từ 6 tháng trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường

- Chăm chỉ, hoạt bát, tự tin có thể tiếp cận được đối tượng khách hàng và bán được hàng.

- Có hiểu biết về LMS và/hoặc hoạt động giảng dạy, đào tạo là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy năng lực đáp ứng công việc, không giới hạn thu nhập (Bao gồm lương cứng trung bình 7 triệu + lương doanh số). Cơ chế thưởng đột xuất, thưởng quý với kết quả kinh doanh vượt trội.

- Thu nhập 10 triệu - 20 triệu +++

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin