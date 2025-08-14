Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 39 Vĩnh Tiến 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp để tư vấn, chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Xây dựng, duy trì và mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Từng làm các công ty trong lĩnh vực Bán lẻ, gara xe hơi,… là 1 LỢI THẾ
Có khả năng xử lí từ chối tốt
Chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + trợ cấp: 6.000.000 - 8.000.000/ tháng.
Hoa hồng theo doanh số thực nhận 2% - 10%
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
BHYT, BHXH theo đúng quy định Nhà nước
Teambuilding, YEP ,… hàng năm
Được công ty tài trợ 100% chi phí học bổ sung kĩ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: 497/6E Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

