Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 39 Vĩnh Tiến 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân

Tìm kiếm khách hàng mới.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp để tư vấn, chăm sóc và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Xây dựng, duy trì và mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Từng làm các công ty trong lĩnh vực Bán lẻ, gara xe hơi,… là 1 LỢI THẾ

Có khả năng xử lí từ chối tốt

Chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + trợ cấp: 6.000.000 - 8.000.000/ tháng.

Hoa hồng theo doanh số thực nhận 2% - 10%

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

BHYT, BHXH theo đúng quy định Nhà nước

Teambuilding, YEP ,… hàng năm

Được công ty tài trợ 100% chi phí học bổ sung kĩ năng cần thiết cho công việc.

