Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 17 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận và kết nối với các ứng viên tiềm năng trong nghành công nghệ thông tin các vị trí developer, tester, BA, Technical Leader theo yêu cầu của công ty.
Có thể làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu công việc và văn hóa doanh nghiệp.
Tạo nguồn ứng viên thông qua các kênh: LinkedIn, mạng xã hội, database nội bộ, mối quan hệ cá nhân,...
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, đánh giá và đề xuất ứng viên phù hợp.
Theo dõi quá trình tuyển dụng, hỗ trợ và tư vấn cho cả ứng viên và khách hàng trong toàn bộ quá trình tuyển dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với ứng viên và khách hàng.
Cập nhật xu hướng thị trường lao động, ngành nghề và thị trường nhân sự cấp cao.
Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng tìm kiếm, khai thác thông tin và phân tích hồ sơ ứng viên.
Năng động, chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm và cam kết với kết quả.
Biết sử dụng các nền tảng như tuyển dụng như Topcv v.v.
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển lâu dài trong ngành tuyển dụng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Các chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động.
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm cùng công ty.
