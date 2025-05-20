Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ

Mức lương
11 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và kết nối với các ứng viên tiềm năng trong nghành công nghệ thông tin các vị trí developer, tester, BA, Technical Leader theo yêu cầu của công ty.
Có thể làm việc trực tiếp với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu công việc và văn hóa doanh nghiệp.
Tạo nguồn ứng viên thông qua các kênh: LinkedIn, mạng xã hội, database nội bộ, mối quan hệ cá nhân,...
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, đánh giá và đề xuất ứng viên phù hợp.
Theo dõi quá trình tuyển dụng, hỗ trợ và tư vấn cho cả ứng viên và khách hàng trong toàn bộ quá trình tuyển dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với ứng viên và khách hàng.
Cập nhật xu hướng thị trường lao động, ngành nghề và thị trường nhân sự cấp cao.

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên đã từng làm headhunter.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng tìm kiếm, khai thác thông tin và phân tích hồ sơ ứng viên.
Năng động, chịu được áp lực, có tinh thần trách nhiệm và cam kết với kết quả.
Biết sử dụng các nền tảng như tuyển dụng như Topcv v.v.
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển lâu dài trong ngành tuyển dụng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 11 - 17 triệu VND (Có thể thương lượng trong quá trình phỏng vấn) + thưởng cuối năm nếu performance tốt
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Các chế độ BHXH, BHYT theo luật lao động.
Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DIGITRANZ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội

