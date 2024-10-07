Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tạo nguồn, tìm kiếm ứng viên và chọn lọc những ứng viên phù hợp:

Tìm kiếm, tạo nguồn và kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các hội nhóm, các kênh tuyển dụng, nền tảng mạng xã hội,... Trực tiếp tham dự vào quá trình tuyển dụng: Tìm kiếm ứng viên, Tiếp nhận đánh giá hồ s ơ, lựa chọn hồ sơ, Tổ chức phỏng vấn, Tham gia phỏng vấn, Đề xuất lựa chọn ứng viên.

Chăm sóc và tạo dựng mối quan hệ với ứng viên:

Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm ứng viên.

Chăm sóc, phát triển kênh tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội:

Tham gia viết bài, ảnh, video và nội dung nhằm xây dựng fanpage tuyển dụng chuyên nghiệp và thu hút ứng viên trên đa dạng các nền tảng như Facebook, LinkedIn,... Tham gia các công tác phát triển thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng MXH.

Quản trị hệ thống dữ liệu ứng viên

Làm báo cáo, đề xuất các giải pháp, phương án tuyển dụng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm tại các vị trí tương đương Có kinh nghiệm tuyển Sale, Marketing, Cskh và Khối Backoffice, IT Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan. Có trách nhiệm trong công việc Cẩn thận, quyết đoán, trung thực nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (10 triệu - 13 triệu) + Phụ cấp + Thưởng tuyển dụng; Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, chính sách thưởng hoa hồng, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt; Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela; Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân; Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc; Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự; Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

