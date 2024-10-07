Tuyển Chuyên viên tuyển dụng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

a.Tạo nguồn, thu hút, tìm kiếm ứng viên và chọn lọc những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc và nhu cầu tuyển dụng của Công ty
- Đề xuất các kênh tuyển dụng, đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều kênh truyền thông.
- Xác định chân dung ứng viên và tìm kiếm, kết nối ứng viên trên các nền tảng mạng xã hội, cách kênh quảng cáo, nguồn nội bộ, hội thảo, diễn đàn ....
- Sàng lọc ứng viên và phỏng vấn ứng viên (chủ yếu chuyên viên khối văn phòng, nhân sự quản lý cấp trung).
- Tham gia xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn các vị trí
b. Chăm sóc và tạo dựng mối quan hệ với ứng viên hiện tại và tiềm năng
- Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.
- Lắng nghe ý kiến ứng viên và đề xuất giải pháp nhằm nhằm nâng cao trải nghiệm ứng viên.
c. Chăm sóc, Phát triển kênh tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội
- Viết bài, ảnh, video và nội dung nhằm xây dựng kênh tuyển dụng chuyên nghiệp (FB, zalo, LinkedIn,...) và thu hút ứng viên.
d. Quản trị hệ thống dữ liệu ứng viên
- Quản lý, lưu trữ dữ liệu ứng viên, phát triển và khai thác nguồn database ứng viên
- Theo dõi, đánh giá hiệu suất và lượng ứng viên ứng tuyển qua các nguồn tuyển dụng
e. Tham mưu, báo cáo kết quả tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần, tháng và đề xuất các giải pháp, phương án tuyển dụng, phát triển thương hiệu tuyển dụng với cấp trên.
f. Báo cáo kết quả tuyển dụng và Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan đến Quản lý Nhân sự, có từ 03 năm kinh nghiệm trở lên về tuyển dụng (ưu tiên ứng viên mạnh tuyển dụng các vị trí BO)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm headhunt, network nhân sự chuyên môn khối văn phòng, nhân sự cấp quản lý ngành bán lẻ, dịch vụ
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt;
- Kỹ năng lập kế hoạch tuyển dụng;
- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá;
- Kỹ năng tạo nguồn ứng viên;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
- Kỹ năng thiết kế ảnh cơ bản trên canva;
- Tư duy logic.
Phẩm chất: Chủ động, tích cực, hòa đồng, tận tâm, quyết liệt, học hỏi, chịu được áp lực
Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh theo năng lực;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;
- Phụ cấp ăn trưa; chế độ ăn giữa giờ;
- Xét tăng lương hàng năm;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...
- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV
- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn.
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

