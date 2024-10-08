Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và tuyển dụng theo nhu cầu tuyển dụng hàng tháng đảm bảo tuyển dụng được những ứng viên chất lượng, phù hợp với yêu cầu của công việc và văn hóa công ty. Tham gia và thực hiện các công việc phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thu hút trên các kênh truyền thông xã hội Tạo ra các nội dung sáng tạo, hấp dẫn về công ty, văn hóa làm việc và cơ hội nghề nghiệp. Thu hút ứng viên chất lượng cao một cách chủ động Xây dựng một nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí tuyển dụng Tạo dựng mối quan hệ trong cộng đồng ứng viên và mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng, đặc biệt về ngành Logistics (Quốc tế, Vận tải, XNK, TMĐT) Nâng cao trải nghiệm ứng viên, nhân sự mới Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các hoạt động onboarding (hướng dẫn công việc, giới thiệu, chăm sóc...) Tham gia các sự kiện ngành, các Jobfair, chương trình tuyển dụng, xây dựng hình ảnh công ty là nơi làm việc hấp dẫn đối với các ứng viên tiềm năng Báo cáo tuyển dụng và báo cáo công việc định kỳ Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý Vị trí này bổ sung mới vào Team Tuyển dụng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, nhân sự, Kinh tế,... Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng, đã từng tuyển lĩnh vực Logistics, đặc biệt khối Quốc tế Là người chủ động, tích cực, chăm chỉ, trung thực, linh hoạt, tỉ mỉ, chịu được áp lực Kỹ năng sử dụng các phần mềm PTS, canva hỗ trợ công việc.Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại. Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng cũng như các nền tảng tuyển dụng như TopCV, Indeed, LikerdIn, v.vv.. Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc. Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý. Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi) Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao Tham gia chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

