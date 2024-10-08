Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N03

- T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và tuyển dụng theo nhu cầu tuyển dụng hàng tháng đảm bảo tuyển dụng được những ứng viên chất lượng, phù hợp với yêu cầu của công việc và văn hóa công ty. Tham gia và thực hiện các công việc phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thu hút trên các kênh truyền thông xã hội Tạo ra các nội dung sáng tạo, hấp dẫn về công ty, văn hóa làm việc và cơ hội nghề nghiệp. Thu hút ứng viên chất lượng cao một cách chủ động Xây dựng một nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí tuyển dụng Tạo dựng mối quan hệ trong cộng đồng ứng viên và mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng Nâng cao trải nghiệm ứng viên, nhân sự mới Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các hoạt động onboarding (hướng dẫn công việc, giới thiệu, chăm sóc...) Tham gia các sự kiện ngành, các Jobfair, chương trình tuyển dụng, xây dựng hình ảnh công ty là nơi làm việc hấp dẫn đối với các ứng viên tiềm năng Báo cáo tuyển dụng và báo cáo công việc định kỳ Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Lập kế hoạch và tuyển dụng theo nhu cầu tuyển dụng hàng tháng đảm bảo tuyển dụng được những ứng viên chất lượng, phù hợp với yêu cầu của công việc và văn hóa công ty.
Tham gia và thực hiện các công việc phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thu hút trên các kênh truyền thông xã hội
Tạo ra các nội dung sáng tạo, hấp dẫn về công ty, văn hóa làm việc và cơ hội nghề nghiệp.
Thu hút ứng viên chất lượng cao một cách chủ động
Xây dựng một nguồn ứng viên tiềm năng cho các vị trí tuyển dụng
Tạo dựng mối quan hệ trong cộng đồng ứng viên và mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng
Nâng cao trải nghiệm ứng viên, nhân sự mới
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức các hoạt động onboarding (hướng dẫn công việc, giới thiệu, chăm sóc...)
Tham gia các sự kiện ngành, các Jobfair, chương trình tuyển dụng, xây dựng hình ảnh công ty là nơi làm việc hấp dẫn đối với các ứng viên tiềm năng
Báo cáo tuyển dụng và báo cáo công việc định kỳ
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, nhân sự, Kinh tế,... Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng Là người chủ động, tích cực, chăm chỉ, trung thực, linh hoạt, tỉ mỉ, chịu được áp lực Kỹ năng sử dụng các phần mềm canva hỗ trợ công việc.Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại. Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng cũng như các nền tảng tuyển dụng như TopCV, Indeed, LikerdIn, v.vv.. Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc. Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý. Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Tiếng Anh cơ bản
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, nhân sự, Kinh tế,...
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng
Là người chủ động, tích cực, chăm chỉ, trung thực, linh hoạt, tỉ mỉ, chịu được áp lực
Kỹ năng sử dụng các phần mềm canva hỗ trợ công việc.Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại.
Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng cũng như các nền tảng tuyển dụng như TopCV, Indeed, LikerdIn, v.vv..
Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.
Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý.
Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Nghỉ và Thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc Khánh, Tết âm lịch )
- Quà mừng Sinh nhật, trung thu,Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ...;
- Thưởng tết theo hoạt động kinh doanh của công ty
- Phúc lợi: nghỉ mát, trợ cấp Kết hôn, Ốm đau, Thai sản...;
- Chế độ Bảo hiểm Xã hội theo Luật định;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
- Cơ hội thăng tiến và được đào tạo phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa N03 - T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

