Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Làm việc với các trưởng bộ phận phòng ban để có thông tin tuyển dụng.

• Tổ chức hoạt động tuyển dụng đảm bảo KPI về thời gian, số lượng, chất lượng nguồn nhân sự. • Trực tiếp tuyển dụng các vị trí nhân sự quan trọng, C-level phục vụ mục tiêu chiến lược công ty. • Tìm kiếm, duy trì và phát triển nguồn ứng viên, phát triển mối quan hệ với các headhunt, các trường đại học và đối tác nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng • Lập kế hoạch, quản lý hiệu quả ngân sách tuyển dụng

• Xây dựng chân dung ứng viên, mô tả công việc. • Tổ chức khảo sát, đánh giá, phân tích thị trường lao động, các Chương trình nhằm thu hút nguồn nhân lực tài năng. • Chuẩn hóa, cải tiến quy trình tuyển dụng và trải nghiệm nhân sự mới. • Xây dựng, triển khai hoạt động phát triển nhận diện thương hiệu tuyển dụng. • Báo cáo định kỳ về hiệu suất tuyển dụng và các báo cáo khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, CNTT,...

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT

• Am hiểu tốt về thị trường lao động, hiểu biết thấu đáo về các vấn đề văn hóa, giá trị, kinh doanh tác động đến hoạt động tuyển dụng

• Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.

• Kỹ năng năng giải quyết vấn đề tốt

• Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.

• Khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực và vị trí công việc, tối thiểu 13 tháng lương/năm + Thưởng thêm theo kết quả kinh doanh của công ty. • Gói phúc lợi vào các dịp Lễ, Tết: 1/1, 8/3, 30/4& 1/5, 2/9, 20/10..: thưởng 1.000.000 VNĐ/nhân sự

• Chế độ du lịch hàng năm vào các dịp Lễ, Tết: 1/1, 8/3, 30/4& 1/5, 2/9, 20/10.. Thưởng sinh nhật 500.000 VNĐ/nhân sự.

• Thời gian làm việc linh hoạt, có chế độ linh hoạt đi sớm/ về muộn 2h/tháng với nữ. • Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 2 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ • Nghỉ phép: 12 ngày/ năm • Được trang bị máy tính trong quá trình làm việc • Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp • Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng • Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.