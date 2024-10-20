Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngách 14, ngõ 17, Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phát triển nguồn tuyển dụng giáo viên nước ngoài

- Thực hiện công tác tuyển dụng: tuyển 5 giáo viên/tháng

- Đăng bài tuyển dụng GVNN theo yêu cầu tuyển dụng của công ty

- Sàng lọc hồ sơ, tìm kiếm ứng viên phù hợp theo mô tả công việc

- Thực hiện liên hệ với ứng viên: Tìm hiểu nhu cầu tìm việc của GVNN, thời gian tham dự phỏng vấn,...

- Sắp xếp lịch phỏng vấn, phỏng vấn ứng viên (vòng 1 online)

- Đánh giá kết quả phỏng vấn của ứng viên

- Thực hiện làm báo cáo sơ bộ phỏng vấn vòng 1

- Theo dõi, chăm sóc ứng viên trong quá trình làm việc tại công ty

- Tổng hợp, cập nhật đầy đủ giấy tờ, hồ sơ ứng viên

- Soạn thảo, chỉnh sửa, cập nhật và thẩm định tính chính xác của các văn bản pháp lý

- Lên lịch trình các cuộc hẹn và nộp hồ sơ với các đối tác

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm: 6 tháng Chưa có kinh nghiệm được đào tạo riêng Đang học năm cuối hoặc tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng liên quan đến Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan Khả năng giao tiếp Tiếng Anh thành thạo

Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena Thì Được Hưởng Những Gì

Lương = từ 12.5 triệu đến 20 triệu (Được thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 10 -15 hàng tháng)

Mức lương cơ bản 10 triệu (Cơ chế tăng lương cứng 3-6 tháng/lần) Hoa hồng: 1-2 triệu/ứng viên, (tùy vào số lượng giáo viên tuyển về)

Thời gian thử việc: 1-2 tháng (tùy vào năng lực), thử việc nhận 85% lương

Hỗ trợ phụ phí: ăn trưa,,...

Chế độ đào tạo/ Lộ trình thăng tiến:

Được đào tạo theo lộ trình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm từng cấp bậc. Cơ hội trở thành Trưởng nhóm sau 6 tháng -1 năm. Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo.

Đãi ngộ, Phúc lợi khác:

Tham gia các buổi teambuilding, du lịch 2-3 lần/năm, ăn chơi hàng tháng Công Ty. Được tham gia các khóa học tiếng Anh MIỄN PHÍ theo chính sách Công ty. Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9, 20/10...), tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena

