Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A209, tầng 2 tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty Tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng Thực hiện quy trình tuyển dụng từ đăng tin, sàng lọc hồ sơ đến phỏng vấn và đánh giá ứng viên Tổ chức và thực hiện các buổi phỏng vấn ứng viên Đàm phán và thương lượng các điều khoản tuyển dụng với ứng viên tiềm năng Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng Phối hợp với các bộ phận khác để xác định nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu công việc Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên Báo cáo định kỳ về hiệu quả tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty

Tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng

Thực hiện quy trình tuyển dụng từ đăng tin, sàng lọc hồ sơ đến phỏng vấn và đánh giá ứng viên

Tổ chức và thực hiện các buổi phỏng vấn ứng viên

Đàm phán và thương lượng các điều khoản tuyển dụng với ứng viên tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng

Phối hợp với các bộ phận khác để xác định nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu công việc

Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên

Báo cáo định kỳ về hiệu quả tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 03 năm trở lên kinh nghiệm tuyển dụng Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan Có kiến thức về quản trị nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực tuyển dụng Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên nghiệp Khả năng đánh giá hồ sơ và sàng lọc ứng viên nhanh chóng, chính xác Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tuyển dụng online Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Có từ 03 năm trở lên kinh nghiệm tuyển dụng

năm trở lên kinh nghiệm tuyển dụng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức về quản trị nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực tuyển dụng

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả

Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên nghiệp

Khả năng đánh giá hồ sơ và sàng lọc ứng viên nhanh chóng, chính xác

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tuyển dụng online

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 13-16 triệu đồng Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tuyển dụng và quản trị nhân sự Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Mức lương 13-16 triệu đồng

13-16 triệu đồng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tuyển dụng và quản trị nhân sự

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin