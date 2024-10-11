Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM
- Hà Nội: A209, tầng 2 tháp The Manor, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty
Tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên phù hợp với yêu cầu tuyển dụng
Thực hiện quy trình tuyển dụng từ đăng tin, sàng lọc hồ sơ đến phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Tổ chức và thực hiện các buổi phỏng vấn ứng viên
Đàm phán và thương lượng các điều khoản tuyển dụng với ứng viên tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng
Phối hợp với các bộ phận khác để xác định nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu công việc
Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên
Báo cáo định kỳ về hiệu quả tuyển dụng và đề xuất cải tiến quy trình
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 03 năm trở lên kinh nghiệm tuyển dụng
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức về quản trị nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Kỹ năng đàm phán và thương lượng hiệu quả
Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên nghiệp
Khả năng đánh giá hồ sơ và sàng lọc ứng viên nhanh chóng, chính xác
Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tuyển dụng online
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 13-16 triệu đồng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tuyển dụng và quản trị nhân sự
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
