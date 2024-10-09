Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, P. Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

1. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty.

2. Thực hiện tìm nguồn ứng viên đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự của Công ty.

3. Triển khai lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn vòng 1.

4. Tổng hợp báo cáo tuyển dụng hàng tuần.

5. Phối hợp với C&B thực hiện việc tiếp nhận và hội nhập cho nhân sự mới theo quy trình.

6. Thực hiện các công tác tổ chức đào tạo nội bộ.

7. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học. Biết sử dụng tiếng Anh là lợi thế.

2. Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng.

3. Có khả năng giao tiếp, trình bày tốt.

4. Tính cách hướng ngoại, năng động, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh.

2. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

3. Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h. 4. Hưởng lương tháng 13.

5. Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.

6. Các chế độ thưởng Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

7. Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

8. Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

