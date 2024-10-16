Tuyển Chuyên viên tuyển dụng BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

1. Tuyển dụng

- Trực tiếp thực hiện các công tác tuyển dụng các vị trí được phân công theo kế hoạch tuyển dụng hàng tháng

+ Tìm hiểu, khai thác thông tin về nhân sự tiềm năng tại các tổ chức, doanh nghiệp.

+ Tiếp nhận, phân loại, chọn lọc và quản lý, lưu trữ hồ sơ ứng viên.

+ Trực tiếp phỏng vấn/sơ vấn và phối hợp với các bộ phận chuyên môn phỏng vấn các ứng viên. Tổ chức cho ứng viên làm bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu của cán bộ lãnh đạo liên quan...

+ Kiểm tra thông tin về tư cách, năng lực của ứng viên tại nơi làm việc cũ hoặc nhân thân (trong trường hợp cần thiết) đối với các ứng viên thành công sau phỏng vấn.

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc theo dõi, đánh giá năng lực cán bộ nhân viên mới trong thời gian thử việc.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng:

+ Phối hợp chặt chẽ với các công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng, tìm hiểu thế mạnh của các công ty để có đề xuất hợp tác phù hợp với Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - hành chính quản trị.

+ Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ trên các mạng tuyển dụng và các nguồn khác. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng (theo ngành nghề, kinh nghiệm, trình độ) nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện tại và trong tương lai cho cơ sở.

+ Tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến tuyển dụng/phát triển nguồn nhân lực, các hội thảo, các tổ chức, câu lạc bộ liên quan để phát triển mối quan hệ nghiệp vụ theo phê duyệt của lãnh đạo.

- Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị: trường đại học/cao đẳng, Đại sứ quán/Hiệp hội hữu nghị (đối với vị trí nước ngoài)...để hợp tác trong lĩnh vực tuyển dụng.

- Tham gia khảo sát, tìm hiểu thông tin về biên chế, mức lương thưởng, chế độ phúc lợi, đãi ngộ trên thị trường theo yêu cầu của Trưởng phòng Nhân sự

- Soạn thảo và triển khai đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng đã được phê duyệt.

2. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng

- Tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành liên quan: quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh...

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên làm tuyển dụng nhân sự, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm tuyển dụng trong lĩnh vực y tế.

- Có data nhân sự y tế: Bác sĩ, điều dưỡng, KTV, NHS

- Khả năng phân tích, tổng hợp; Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch; Kỹ năng quản lý; Kỹ năng thuyết trình, đàm phán; Có khả năng làm việc độc lập/nhóm, chịu được áp lực công việc.

- Trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

- Tiền lương: thỏa thuận

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: ăn trưa, nghỉ mát, ưu đãi khám chữa bệnh, chính sách quan tâm tới con em CBNV...;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

