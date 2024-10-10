Tuyển Chuyên viên tuyển dụng công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian theo mục tiêu tuyển dụng. Phụ trách tuyển dụng các vị trí khối Kinh doanh, Back Office, Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng... tại nhiều level. Lập báo cáo và theo dõi tiến độ tuyển dụng hàng tuần, tháng, năm. Xây dựng nguồn nhân lực dự trữ phục vụ nhu cầu tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị nhân lực/Quản trị Doanh Nghiệp/ Quản trị kinh doanh/ Luật hoặc các chuyên ngành liên quan... Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên/Chuyên viên tuyển dụng tại các mảng: Tài chính, ngân hàng, Chứng khoán, Sales... Có hiểu biết sâu sắc về các kênh, nguồn tuyển dụng trên thị trường Có kĩ năng giao tiếp, khai thác thông tin và truyền đạt thông tin xuất sắc Chịu được áp lực và cường độ công việc lớn

Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh trên thị trường. Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa...thưởng lễ, Tết theo quy định của Bộ Lao động. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định. Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng. Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp. Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

