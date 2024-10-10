Tuyển Chuyên viên tuyển dụng công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia
- Hà Nội: Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm
- Miền Bắc
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian theo mục tiêu tuyển dụng.
Phụ trách tuyển dụng các vị trí khối Kinh doanh, Back Office, Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng... tại nhiều level.
Lập báo cáo và theo dõi tiến độ tuyển dụng hàng tuần, tháng, năm.
Xây dựng nguồn nhân lực dự trữ phục vụ nhu cầu tuyển dụng, xây dựng thương hiệu
tuyển dụng của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Chịu trách nhiệm tuyển dụng đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian theo mục tiêu tuyển dụng.
Phụ trách tuyển dụng các vị trí khối Kinh doanh, Back Office, Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng... tại nhiều level.
Lập báo cáo và theo dõi tiến độ tuyển dụng hàng tuần, tháng, năm.
Xây dựng nguồn nhân lực dự trữ phục vụ nhu cầu tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị nhân lực/Quản trị Doanh Nghiệp/ Quản trị kinh doanh/ Luật hoặc các chuyên ngành liên quan...
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên/Chuyên viên tuyển dụng tại các mảng: Tài chính, ngân hàng, Chứng khoán, Sales...
Có hiểu biết sâu sắc về các kênh, nguồn tuyển dụng trên thị trường
Có kĩ năng giao tiếp, khai thác thông tin và truyền đạt thông tin xuất sắc
Chịu được áp lực và cường độ công việc lớn
Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh trên thị trường.
Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa...thưởng lễ, Tết theo quy định của Bộ Lao động.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng.
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần chứng khoán quốc tế hoàng gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI