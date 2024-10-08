Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hudland Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

- Tuyển dụng các vị trí công việc tại Tập đoàn và các công ty thành viên tại Việt Nam và Quốc tế (người bản địa).

- Làm việc với Hiring Manager để hiểu rõ về chân dung ứng viên phù hợp: Mô tả công việc, tiêu chí tuyển dụng, các yêu cầu đặc biệt...

- Tạo nguồn & phát triển Data ứng viên

- Phỏng vấn, đánh giá và tổ chức các bước tuyển dụng theo Quy trình Tuyển dụng.

- Thực hiện các thủ tục theo Quy trình Tiếp đón và Hỗ trợ Nhân sự mới, cùng các công việc liên quan khác.

- Phát triển thương hiệu tuyển dụng Tập đoàn

- Báo cáo tuyển dụng theo quy định của Công ty và Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại, …

- Có từ trên 03 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên kinh nghiệm tại các đơn vị Headhunt hoặc các Công ty/ Tập đoàn Sản xuất & Thương mại trong lĩnh vực sản phẩm Điện tử, Gia dụng, Công nghệ.

- Giao tiếp rất thành thạo tiếng Anh.

- Tính thực chiến cao, nhiều năng lượng, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng chịu áp lực cao và thực hiện KPI công việc tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu, tự chủ trong việc lên kế hoạch và cam kết thực hiện.

- Tư duy hướng tới Khách hàng, Cam kết vượt trội & Đổi mới sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, từ 18 - 30 Triệu VNĐ/Tháng.

- Thưởng cuối năm theo kết quả công việc, từ 1-3 tháng lương.

- Công ty trang bị laptop & các phương tiện làm việc

- Trở thành đồng nghiệp của đội ngũ 1500 Cán bộ Nhân viên, môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ 02 T7 và các ngày Chủ nhật trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển

