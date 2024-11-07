Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1.1 Công việc liên quan tuyển dụng (Recruitment)
Lập kế hoạch và tiến hành các chiến dịch tuyển dụng đúng thời điểm nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động, phát triển của doanh nghiệp.
Thông báo thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp trên các kênh tuyển dụng.
Thực hiện các nghiệp vụ tuyển dụng: sàng lọc, lưu trữ hồ sơ ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá năng lực ứng viên.
Xây dựng mạng lưới ứng viên tiềm năng cho doanh nghiệp, tham gia, tổ chức các hoạt động, sự kiện thu hút nhân tài.
Đại diện doanh nghiệp tương tác với ứng viên từ những ngày đầu tiên.
Soạn thảo và gửi các thông báo, thư từ liên quan đến kết quả tuyển dụng cho ứng viên: thư mời nhận việc, thông báo trúng tuyển, thư từ chối ứng viên...
Liên kết, hợp tác với các đầu mối cung ứng nguồn nhân lực: các trường đại học, trung tâm giới thiệu việc làm, đơn vị đào tạo nghề... phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
Xử lý các công tác liên quan đến pháp lý trong hoạt động tuyển dụng.
Lập báo cáo tuyển dụng.
1.2: Công việc khác
Hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu... liên quan đến HCNS
Đào tạo và phát triển nhân sự
Các công việc khác theo phân công từ BGĐ

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 23 - 27
Yêu thích công việc tuyển dụng/định hướng theo nghề tuyển dụng chuyên nghiệp
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhà hàng, đồ ăn, đồ uống...
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty headhunt, các tổ chức về thương mại ...
Có khả năng tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Kỹ năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt
Có tính thích ứng cao để sẵn sàng thay đổi với mục tiêu công việc
Cầu tiến, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12M - 14M/Tháng
Hưởng chế độ nghỉ Lễ tết, phép năm, Thưởng Lễ tết theo quy định
Được tham gia BHXH, Công đoàn theo quy định của nhà nước.
Được làm việc trong môi trường, trẻ trung năng động, có thể mở rộng quan hệ và hoàn thiện kỹ năng làm việc.
Được làm việc một cách chủ động theo cách của riêng mình, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm phát triển công việc.
Được làm việc xong môi trường trẻ trung năng động, được đào tạo thêm về F&B

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10/1, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

