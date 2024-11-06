Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG
- Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty bất động sản
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng online và offline
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, tổ chức và thực hiện các buổi phỏng vấn
Đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp cho các vị trí cần tuyển
Tổ chức onboarding cho nhân viên mới
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng
Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên
Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu công việc
Báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng cho cấp trên
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy phân tích, tổng hợp tốt
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch hiệu quả
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường bất động sản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong công ty bất động sản đang phát triển
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG
