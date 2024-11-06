Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty bất động sản

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng online và offline

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, tổ chức và thực hiện các buổi phỏng vấn

Đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp cho các vị trí cần tuyển

Tổ chức onboarding cho nhân viên mới

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng

Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên

Phối hợp với các bộ phận khác để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu công việc

Báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng cho cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ tuyển nữ, ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tư duy phân tích, tổng hợp tốt

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch hiệu quả

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về thị trường bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong công ty bất động sản đang phát triển

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HƯNG

