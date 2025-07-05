Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN S68 DOOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1011 QL 1A, P.Thới An 2, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động phòng kế toán.

• Kiểm soát và lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

• Kiểm tra, phê duyệt các chứng từ kế toán, hóa đơn, hợp đồng thanh toán, lương thưởng.

• Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, đối tác khi cần.

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo các vấn đề tài chính, dòng tiền, ngân sách và phương án tối ưu chi phí.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ 30 trở lên.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc tương đương.

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm trong doanh nghiệp sản xuất hoặc thương mại.

• Am hiểu pháp luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp.

• Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.

• Có chứng chỉ Kế toán trưởng là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S68 DOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (dự kiến từ 15-20 triệu/tháng hoặc cao hơn).

• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết, thưởng kết quả kinh doanh.

• Được làm việc cùng đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn, giàu kinh nghiệm.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S68 DOOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.