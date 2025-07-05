Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần EMARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn, thiết kế giải pháp tự động hoá toà nhà (BMS), Smarthome và các hệ thống điện nhẹ khác (LAN, TEL, CCTV, ACS, PA...) cho khách hàng.

Lập bản vẽ thiết kế, thi công, hoàn công

Giám sát triển khai lắp đặt các hệ thống

Cài đặt, cấu hình, lập trình cho các hệ thống BMS, Smarthome, Lan-Tel, CCTV, ACS,...

Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

Bằng cấp liên quan:

Tốt nghiệp Đại học khoa điện, điện tử viễn thông hoặc công nghệ thông tin (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về các hệ thống điện nhẹ)

Thành thạo phần mềm ứng dụng (AutoCAD, E-PLAN)

- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

- Chủ động, sáng tạo trong công việc

Tại Công ty cổ phần EMARCO Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm: theo quy định pháp luật

- Đào tạo: được đào tạo bởi các chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần EMARCO

