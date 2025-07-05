Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần EMARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần EMARCO
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tư vấn, thiết kế giải pháp tự động hoá toà nhà (BMS), Smarthome và các hệ thống điện nhẹ khác (LAN, TEL, CCTV, ACS, PA...) cho khách hàng.
Lập bản vẽ thiết kế, thi công, hoàn công
Giám sát triển khai lắp đặt các hệ thống
Cài đặt, cấu hình, lập trình cho các hệ thống BMS, Smarthome, Lan-Tel, CCTV, ACS,...
Chi tiết sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Số năm kinh nghiệm: 1 năm
Bằng cấp liên quan:
Tốt nghiệp Đại học khoa điện, điện tử viễn thông hoặc công nghệ thông tin (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về các hệ thống điện nhẹ)
Thành thạo phần mềm ứng dụng (AutoCAD, E-PLAN)
- Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
- Chủ động, sáng tạo trong công việc
Tại Công ty cổ phần EMARCO Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm: theo quy định pháp luật
- Đào tạo: được đào tạo bởi các chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần EMARCO
