Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 - 43 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán các hợp đồng thi công, quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

- Chịu trách nhiệm nghiệm thu khối lượng, thanh toán và quyết toán công trình.

- Chủ động làm việc với các bộ phận có liên quan để hoàn thành công việc.

- Các công việc khác theo Quy định của bộ phận và của công ty.

- Tốt nghiệp các trường Cao đăng, Đại Học chuyên ngành kinh tế xây dựng, kiến trúc là một lợi thế

- Đã có kinh nghiệm 2-3 năm ở các vị trí tương đương (nội thất)

- Sử dụng thành thạo excel, word, powerpoint. Autocad cơ bản

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, phân tích dữ liệu

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 + % công trình (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Trợ cấp đồng phục

- Lương tháng thứ 13 + 12 ngày phép/năm, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng Quý, Năm theo hiệu quả công việc

- Các chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật: BHYT, BHXH, BHNT,.. tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch free của công ty.

