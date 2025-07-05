Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 41

- 43 Khuất Duy Tiến

- Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán các hợp đồng thi công, quyết toán vốn đầu tư xây dựng.
- Chịu trách nhiệm nghiệm thu khối lượng, thanh toán và quyết toán công trình.
- Chủ động làm việc với các bộ phận có liên quan để hoàn thành công việc.
- Các công việc khác theo Quy định của bộ phận và của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đăng, Đại Học chuyên ngành kinh tế xây dựng, kiến trúc là một lợi thế
- Đã có kinh nghiệm 2-3 năm ở các vị trí tương đương (nội thất)
- Sử dụng thành thạo excel, word, powerpoint. Autocad cơ bản
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, phân tích dữ liệu
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12.000.000 - 20.000.000 + % công trình (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Trợ cấp đồng phục
- Lương tháng thứ 13 + 12 ngày phép/năm, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết; thưởng Quý, Năm theo hiệu quả công việc
- Các chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật: BHYT, BHXH, BHNT,.. tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch free của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41-43 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

