Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 - 26 đường 8B, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhiệm vụ 1: Công tác tuyển dụng

Thiết lập/ hiệu chỉnh/ bổ sung hệ thống mô tả công việc toàn Công ty. Xây dựng và mở rộng các nguồn tuyển dụng, phát triển kho dữ liệu thông tin ứng viên phục vụ công tác tuyển dụng khi Công ty có nhu cầu. Thực hiện các thủ tục tuyển dụng theo quy trình. Thực hiện việc tiếp nhận ban đầu và chuyển giao nhân viên mới cho các Phòng/Ban. Thực hiện việc đánh giá và điều chuyển các vị trí theo yêu cầu hoạt động thực tế của các Phòng Ban/Trạm sản xuất. Phối hợp với Marketing nhằm thu hút tuyển dụng trên kênh Facebook/ Fanpage Khảo sát sự hài lòng của nhân viên -> đề xuất các chính sách nhằm thu hút ứng viên, giữ chân nhân tài.

Nhiệm vụ 2: Công tác đào tạo

Phối hợp tổ chức và tiến hành triển khai các chương trình đào tạo trong và ngoài của Công ty. Hỗ trợ và theo dõi các chương trình đào tạo hội nhập cho nhân sự mới cho các nhà máy và toàn công ty. Theo dõi, đánh giá hiệu suất sau đào tạo. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đào tạo. Chọn lựa và phối hợp với các tổ chức tư vấn đào tạo/ giảng viên nhằm đảm bảo các họat động đào tạo được thành công

Nhiệm vụ 3: Công tác báo cáo

Thực hiện các báo cáo trong lĩnh vực tuyển dụng, đào tạo. Báo cáo hàng tháng, quý về tình hình thực hiện tuyển dụng – đào tạo. Thực hiện các báo cáo cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc đột xuất do Trưởng phòng/Trưởng nhóm giao

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh, BHXH, Lao động Tiền lương. Kiến thức: Hiểu biết về Quản trị nhân sự, Luật lao động, Tâm lý nhân sự. Ngoại ngữ đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint); Kinh nghiệm chuyên môn: Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 03 năm trở lên. Kỹ năng: Giao tiếp trình bày rõ ràng. Hiểu biết luật lao động, luật BHXH, tham gia các khóa đào tạo tuyển dụng & đào tạo nâng cao (4.0). Có kỹ năng truyền đạt, thuyết trình, phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN Thưởng lương tháng 13 Cấp laptop, điện thoại để làm việc Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, hoà đồng Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6: (08h00-17h00), Thứ 7 (08h00-12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN

