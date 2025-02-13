Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Trà Vinh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Chuyên viên xử lý nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Trà Vinh:

- Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Liên hệ trực tiếp với khách hàng trong khu vực được phân công để hướng dẫn thanh toán các khoản phí (di chuyển trung bình 50km/ngày);
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc có liên quan đến quá trình thanh toán của khách hàng;
Kiểm tra và gửi yêu cầu hỗ trợ những trường hợp đặt biệt khi nhận được thông tin của khách hàng;
Các công việc khác được giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT (12/12) trở lên;
Giới tính: Nam, tuổi từ 22 - 40;
Có sức khỏe tốt;
Có phương tiện đi lại và không ngại di chuyển. Am hiểu địa bàn khu vực ứng tuyển;
Biết sử dụng Email, vi tính cơ bản;
Ưu tiên có kinh nghiệm đi thị trường.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập ổn định: bình quân 15.000.000đ – 30.000.000đ/tháng, và được xem xét duyệt tăng lương định kỳ hằng năm;
Phụ cấp theo vị trí công việc (tiền cơm, điện thoại, chi phí xăng xe phục vu cho di chuyển…);
Thưởng theo doanh thu định kỳ hằng tháng với khoản thưởng hấp dẫn dựa vào năng lực cá nhân và cam kết khoản lương tháng 13;
Nghỉ phép: 15 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ lễ Giáng sinh;
Được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.
Được
Được hưởng 100% lương trong thời gian thử việc và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

