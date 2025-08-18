Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì Plaza, Nam Từ Liêm, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nghiên cứu thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng về sản phẩm.

Tìm kiếm khách hàng mới, làm hợp đồng chốt đơn.

Chăm sóc khách hàng cũ.

Báo giá, tư vấn, đàm phán, ký hợp đồng, chốt đơn với khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Xây dựng mối quan hệ tốt lâu dài với khách hàng, hỗ trợ khách hàng nhanh gọn, kịp thời.

Theo dõi các vấn đề phát sinh về công nợ, phối hợp với bộ phận kế toán, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn.

Báo cáo định kỹ tình hình bán hàng, chăm sóc khách hàng cho quản lý.

Thực hiện các yêu cầu khác từ quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1 năm SALES B2B

Sẵn sàng đi thị trường nếu được giao

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Kĩ năng giao tiếp tốt, hoà đồng

Tin học văn phòng word, excel

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 8.000.000/tháng + KPI (lương cứng không phụ thuộc vào doanh số - deal trong buổi phỏng vấn trực tiếp)

Phụ cấp vé gửi xe của tòa nhà

Đóng BHXH theo Quy định của Nhà nước

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước, thâm niên 5 năm tăng thêm 1 ngày phép

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Xét tăng lương theo đánh giá năng lực

Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gắn kết và hòa đồng

Sếp trẻ, tâm lý, chỉ bảo, dẫn dắt tận tình

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Các thông tin chi tiết khác liên quan đến công việc sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

