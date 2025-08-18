Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mễ Trì Plaza, Nam Từ Liêm, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nghiên cứu thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng về sản phẩm.
Tìm kiếm khách hàng mới, làm hợp đồng chốt đơn.
Chăm sóc khách hàng cũ.
Báo giá, tư vấn, đàm phán, ký hợp đồng, chốt đơn với khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Xây dựng mối quan hệ tốt lâu dài với khách hàng, hỗ trợ khách hàng nhanh gọn, kịp thời.
Theo dõi các vấn đề phát sinh về công nợ, phối hợp với bộ phận kế toán, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ đúng hạn.
Báo cáo định kỹ tình hình bán hàng, chăm sóc khách hàng cho quản lý.
Thực hiện các yêu cầu khác từ quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 1 năm SALES B2B
Sẵn sàng đi thị trường nếu được giao
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Kĩ năng giao tiếp tốt, hoà đồng
Tin học văn phòng word, excel

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 8.000.000/tháng + KPI (lương cứng không phụ thuộc vào doanh số - deal trong buổi phỏng vấn trực tiếp)
Phụ cấp vé gửi xe của tòa nhà
Đóng BHXH theo Quy định của Nhà nước
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần
Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước, thâm niên 5 năm tăng thêm 1 ngày phép
Du lịch, nghỉ mát hàng năm
Xét tăng lương theo đánh giá năng lực
Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, gắn kết và hòa đồng
Sếp trẻ, tâm lý, chỉ bảo, dẫn dắt tận tình
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Các thông tin chi tiết khác liên quan đến công việc sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Đồng Phát Park View, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

