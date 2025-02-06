Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 13, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu ...và 11 địa điểm khác, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Quản lý và Xử lý Tài sản thế chấp (quá hạn từ 91 đến 360 ngày), tiến hành đôn đốc, thu giữ tài sản và các công tác tố tụng bao gồm nhưng không hạn chế:

Xử lý Tài sản thế chấp (quá hạn từ 91 đến 360 ngày)

Kiểm tra thông tin và xác minh nguồn tài chính của khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp;

Trực tiếp thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ quá hạn thông qua các biện pháp phù hợp (Đôn đốc, miễn giảm lãi, bán đấu giá tài sản, mua tài sản cấn trừ nợ, xử lý rủi ro bằng quỹ dự phòng, lập hồ sơ khởi kiện ra Tòa án, hồ sơ thi hành án ...)

Đánh giá hồ sơ, lập kế hoạch và đại diện VPBank thực hiện tố giác/tố tụng/thi hành án theo ủy quyền tại các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, ...;

Tuyệt đối tuân thủ chính sách và quy định của Pháp luật Việt Nam và Ngân hàng VPBank về công tác thu hồi nợ

Thực hiện các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo;

Trực tiếp xây dựng, triển khai các sáng kiến trong công tác xử lý nợ

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học chuyên ngành luật, tài chính ngân hàng, kinh tế

[Và] ít nhất 01 năm kinh nghiệm về tư vấn giải quyết các tranh chấp quan hệ dân sự liên quan đến vay nợ, thế chấp; tham gia trực tiếp quy trình tố .

Giao tiếp tốt, am hiểu về đời sống xã hội, tình hình kinh tế, thị trường, khách hàng của khu vực;

Quyết đoán, nhạy bén và chịu được áp lực công việc cao;

Thông thạo đường xá; sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì;

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng Word, Excel, Outlook

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực: Lương cứng từ 13 Triệu đến 15 Triệu + Hoa hồng

Hoa hồng không giới hạn

Phụ cấp chi phí công tác: cơm, xăng xe, điện thoại,...

Lương tháng 13; Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Tổng thu nhập từ 20 Triệu - 50 Triệu/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.