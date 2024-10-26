Tuyển Cơ Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
- Hưng Yên: Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Yên Mỹ ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý máy móc thiết bị, cải tiến kỹ thuật, tự động hóa: Xây dựng, cập nhật, kiểm kê danh mục MMTB định kỳ. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng MMTB của toàn Nhà máy. Triển khai lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị theo dự án đầu tư. Bàn giao đầy đủ quy trình hướng dẫn vận hành cho bộ phận sản xuất. Triển khai tổ chức công tác thiết kế, chế tạo máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất.
Quản lý hệ thống điện: Xử lý sự cố về điện, giám sát hoạt động tiêu hao năng lượng của các bộ phận
Thực hiện, kiểm tra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, máy móc thiết bị đã đề ra.
Tư vấn, đề xuất phương án xử lý các vấn đề, cải tiến trong quá trình giải quyết công việc của phòng
Quản lý nhân sự bộ phận: Tham mưu cho trưởng phòng việc bố trí, phân công công việc, trực tiếp đào tạo nhân viên cơ điện về nhận thức và nghiệp vụ sửa chữa MMTB, hướng dẫn, đánh giá nhân sự trong phòng
Tổng hợp báo cáo, thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện, cơ khí, tự động hoá, kỹ thuật,...
Thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí trưởng nhóm, phó phòng trở lên
Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng tháng lương 13/tổng thu nhập, các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật, Nghỉ mát, Chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...
-
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BH 24/24, nghỉ phép theo quy định.
- Có phòng tập GYM phục vụ miễn phí cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI