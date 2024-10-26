Tuyển Cơ Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Tuyển Cơ Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu Công Nghiệp Phố Nối A, Yên Mỹ ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý máy móc thiết bị, cải tiến kỹ thuật, tự động hóa: Xây dựng, cập nhật, kiểm kê danh mục MMTB định kỳ. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng MMTB của toàn Nhà máy. Triển khai lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị theo dự án đầu tư. Bàn giao đầy đủ quy trình hướng dẫn vận hành cho bộ phận sản xuất. Triển khai tổ chức công tác thiết kế, chế tạo máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất. Quản lý hệ thống điện: Xử lý sự cố về điện, giám sát hoạt động tiêu hao năng lượng của các bộ phận Thực hiện, kiểm tra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện, máy móc thiết bị đã đề ra. Tư vấn, đề xuất phương án xử lý các vấn đề, cải tiến trong quá trình giải quyết công việc của phòng Quản lý nhân sự bộ phận: Tham mưu cho trưởng phòng việc bố trí, phân công công việc, trực tiếp đào tạo nhân viên cơ điện về nhận thức và nghiệp vụ sửa chữa MMTB, hướng dẫn, đánh giá nhân sự trong phòng Tổng hợp báo cáo, thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện, cơ khí, tự động hoá, kỹ thuật,... Thành thạo tin học văn phòng Kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí trưởng nhóm, phó phòng trở lên
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện, cơ khí, tự động hoá, kỹ thuật,...
Thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm từ 2 năm tại vị trí trưởng nhóm, phó phòng trở lên

Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Người lao động được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
- Thưởng tháng lương 13/tổng thu nhập, các ngày lễ tết theo quy định của pháp luật, Nghỉ mát, Chế độ hiếu, hỷ, ốm đau, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...
-
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BH 24/24, nghỉ phép theo quy định.
- Có phòng tập GYM phục vụ miễn phí cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Việt Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D1, KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

