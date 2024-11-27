Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH WIND-SMILE ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN DẦU GIÂY, HUYỆN THỐNG NHẤT, Thống Nhất, Huyện Thống Nhất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Lập kế hoạch và thực hiện cải tiến hệ thống nhà máy (nước, khí đốt, cơ điện, điều hòa không khí và phòng cháy chữa cháy);

• Lập kế hoạch thực hiện chính sách hàng năm của hệ thống công việc nhà máy

• Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì hệ thống bảo trì nhà máy

• Thực hiện các hoạt động của nhà máy, phân bổ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của nhà máy, đồng thời điều phối và liên lạc giữa các phòng ban

• Lập kế hoạch tiết kiệm điện và nước của nhà máy (ESG), hợp tác bên ngoài với ISO và xác minh của khách hàng.

• Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các công việc chung nhằm sử dụng và tối ưu hóa hiệu quả các nguồn lực công

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Am hiểu về điện, cơ điện, điện tự động hóa..., hiểu về nguyên tắc hoạt động máy móc thiết bị sản xuất ngành may.

• Có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty sản xuất may mặc xuất khẩu

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện tự động, cơ khí chế tạo, cơ điện...

• Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, khả năng chịu áp lực cao.

• Ứng viên người địa phương là một lợi thế.

• Kỹ năng giải quyết và xử lý tình huống.

• Tuổi : 35 – 45 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH WIND-SMILE ĐỒNG NAI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn và thỏa thuận theo năng lực;

• Cơ hội trở thành những nhân sự chủ chốt tại Công ty;

• Ăn trưa tại Công ty.

• Có hỗ trợ nhà ở.

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện, đoàn kết, được tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

• Có xe đưa rước từ SG – Dầu Giây .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIND-SMILE ĐỒNG NAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin