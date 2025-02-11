Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu 15 Long Đức Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Tổ chức triển khai bản vẽ, giám sát hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động thi công xây lắp hệ thống điện, PCCC tại công trình được giao.

- Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục điện ngoài công trường đảm bảo đúng thiết kế và đúng theo hồ sơ mời thầu.

- Bóc tách khối lượng vật tư

- Làm hồ sơ nghiệm thu thanh toán và hoàn công

- Hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến công việc mình đảm trách (lưu trữ, giao nhận hồ sơ bản vẽ, tham gia các cuộc họp với các đối tác hoặc đồng nghiệp liên quan, giám sát thiết kế theo yêu cầu)

- Các công việc khác sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm ở vị trí tương đương.

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 13 – 15 triệu đồng/ tháng

- BHXH, lương tháng 13, 12 ngày phép năm, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ theo chế độ công đoàn và công ty

- Tham gia các khóa học đào tạo, kỹ năng, phát triển theo công việc

- Môi trường ổn định, thoải mái và gắn bó lâu dài.

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 7, 08g00 – 17g00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến

