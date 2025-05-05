Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG LONG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu 15 Long Đức, Long Thành, Long Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

Quản lý, kiểm tra, rà soát các bản vẽ thiết kế hệ thống Cơ điện (MEP) dự án. Kiểm tra hồ sơ thiết kế phần cơ điện của các nhà thầu tư vấn, đóng góp về giải pháp, tính toán sự phù hợp các quy chuẩn quy định hiện hành liên quan (khi cần).

Theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng (vật tư, thiết bị đầu vào) hệ thống cơ điện (MEP) của nhà thầu thi công, và giám sát kỹ thuật của đơn vị tư vấn theo hồ sơ thiết kế, đảm bảo các công việc thi công được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Xác định các rủi ro tiềm ẩn để đưa ra giải pháp kịp thời đáp ứng tiến độ dự án.

Khả năng tính toán, thiết kế phương án ý tưởng (concept), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hệ thống cơ điện công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng. Triển khai hồ sơ, bản vẽ thiết kế hệ thống cơ điện, lập thuyết minh thiết kế (khi cần). Kiểm tra khối lượng, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án.

Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, Revit, chuyên dụng khác...., sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế. Phối hợp và làm việc tốt với các bộ môn kỹ thuật (kiến trúc, kết cấu, hạ tầng kỹ thuật,...), và các đơn vị liên quan.

Thực hiện và báo cáo công việc chuyên môn cho cấp trên quản lý trực tiếp, hoặc Ban Lãnh đạo công ty (khi cần).

Đọc hiểu, thông thạo bản vẽ kỹ thuật hệ thống cơ điện (MEP), kỹ thuật xây dựng dự án đầu tư xây dựng. Khảo sát hiện trạng phục vụ công tác quản lý, thiết kế hệ thống MEP công trình, dự án (khi cần).

Nam. Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Cơ điện công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM,...).

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (chuyên viên thiết kế, hoặc giám sát kỹ thuật thi công MEP công trình XD).

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề. Chịu được áp lực công việc tốt, dễ thích nghi với môi trường làm việc. Nắm vững kiến thức và làm việc thành thạo, hiệu quả.

Am hiểu về sản phẩm, vật liệu, phụ kiện và yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng. Hiểu biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm liên quan đến công việc thiết kế công trình.

Có khả năng làm việc độc lập, có ý chí cầu tiến trong công việc, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm & tận tâm với công việc. Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy logic.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG LONG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15 - 25 triệu đồng/ tháng

BHXH, lương tháng 13, 12 ngày phép năm, thưởng các ngày lễ tết đầy đủ theo chế độ công đoàn và công ty

Tham gia các khóa học đào tạo, kỹ năng, phát triển theo công việc

Môi trường ổn định, thoải mái và gắn bó lâu dài.

Trụ sở VP: VIC2 24 Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án (Chủ đầu tư): Công viên Vĩnh Hằng Long Thành, Khu 15 Long Đức, Long Thành, Đồng Nai.

