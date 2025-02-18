Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole
- Đồng Nai: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Chúng tôi là Công ty 100% vốn Nhật Bản, thuộc tập đoàn Mitani Sangyo Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, khuôn mẫu cho xe hơi, Công ty cần tuyển các vị trí Kỹ sư IT:
- Quản lý CSDL SQL Server, PostgreSQL, Oracle
- Thiết kế I-reporter system, UiPath
- Triển khai và kiểm soát các phương án An toàn thông tin, An ninh mạng cho hệ thống. Đào tạo, kiểm soát tuân thủ cho người dùng cuối. Backup, restore data
- Hỗ trợ người dùng máy tính;
- Quản lý, sửa chữa trang thiết bị IT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan
- Tuổi từ 23 – 30
- Ngoại ngữ: Giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận, lương tháng 13 thưởng 1.5 tháng lương
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI