Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 6A, Đường 17A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi là Công ty 100% vốn Nhật Bản, thuộc tập đoàn Mitani Sangyo Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, khuôn mẫu cho xe hơi, Công ty cần tuyển các vị trí Kỹ sư IT:

- Quản lý CSDL SQL Server, PostgreSQL, Oracle

- Thiết kế I-reporter system, UiPath

- Triển khai và kiểm soát các phương án An toàn thông tin, An ninh mạng cho hệ thống. Đào tạo, kiểm soát tuân thủ cho người dùng cuối. Backup, restore data

- Hỗ trợ người dùng máy tính;

- Quản lý, sửa chữa trang thiết bị IT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan

- Tuổi từ 23 – 30

- Ngoại ngữ: Giao tiếp bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận, lương tháng 13 thưởng 1.5 tháng lương

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thiết Bị Aureole

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin