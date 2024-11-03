Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
- Phú Thọ: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MINH TUẤN PHÚ THỌ, Khu 5, Phường Vân Phú, TP Việt Trì
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Phụ trách thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất.
Nghiên cứu, cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.
Quản lý và bảo trì máy móc, thiết bị.
Hướng dẫn và đào tạo công nhân vận hành máy móc.
Tham gia vào các dự án cải tiến công nghệ sản xuất.
Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của máy móc, thiết bị.
Báo cáo tình hình hoạt động của bộ phận kỹ thuật cho cấp trên.
Cập nhật kiến thức và công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí, tự động hóa, điện tử...).
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy.
Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật (AutoCAD, SolidWorks, CATIA...).
Hiểu biết về các nguyên lý cơ khí, điện, điện tử.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
Có kinh nghiệm quản lý và bảo trì máy móc, thiết bị.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
