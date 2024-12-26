Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lập kế hoạch và tổ chức các chuyến đi cho khách hàng.

Hướng dẫn khách du lịch trong việc khám phá các địa điểm du lịch và mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

Đón tiếp và tiếp xúc nhiệt tình với khách du lịch.

Cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm, di sản văn hóa, lịch sử và hoạt động du lịch.

Đảm bảo an toàn và trải nghiệm tuyệt vời cho khách du lịch.

Trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin du lịch.

Đi thực tế phụ các tour khi được phân công.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của người hướng dẫn và Trưởng phòng.

Tương tác hiệu quả trong nhóm và với các thành viên khác trong đội ngũ dịch vụ du lịch.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học tại các trường Đại học có chuyên ngành liên quan

Ưu tiên những bạn có bằng khá trở lên

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu được áp lực trong công việc

Có định hướng làm việc trong ngành Du lịch

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về du lịch

- Được đào tạo, kèm cặp học việc thực tế theo từng vị trí cụ thể

- Tham gia trực tiếp vào công việc thực tế tại công ty

- Cộng tác bán các sản phẩm của công ty

- Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

