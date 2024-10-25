Tuyển Cơ Khí thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ngãi

Tuyển Cơ Khí thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ngãi

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: Thôn Canh Thành, Xã Canh Hòa, Vân Canh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1-Kiểm tra và bảo trì máy móc thiết bị (MMTB):
- Thực hiện kiểm tra định kỳ các thiết bị, máy móc để phát hiện sớm các mối nguy hư hỏng.
- Thực hiện bảo trì và bảo dưỡng theo kế hoạch đã định.
2-Sửa chữa máy móc:
- Xác định nguyên nhân hư hỏng và tiến hành sửa chữa các thiết bị, máy móc.
- Thay thế các linh kiện, bộ phận hỏng.
3-Cắt và hàn kim loại:
- Sử dụng các thiết bị cắt oxy để cắt kim loại theo yêu cầu.
- Thành thạo kỹ thuật hàn kim loại, bao gồm hàn hồ quang, hàn tig, hàn mig, v.v.
4-Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật:
- Đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật để thực hiện công việc chính xác.
- Lập kế hoạch sửa chữa dựa trên bản vẽ và thông số kỹ thuật.
5-Thực hiện công việc an toàn:
- Tuân thủ các quy định an toàn lao động trong quá trình làm việc.
- Sử dụng đúng trang thiết bị bảo hộ cá nhân.
6-Ghi chép và báo cáo:
- Ghi chép chi tiết các công việc đã thực hiện và báo cáo cho cấp trên.
- Tham gia vào việc lập kế hoạch bảo trì dài hạn cho thiết bị.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề /Cao đẳng / Đại học, ưu tiên ngành Cơ khí, cơ khí chế tạo.
- Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ khí, đặc biệt là sửa chữa máy móc thiết bị.
- Kỹ năng cắt oxy giỏi và hàn kim loại thành thạo.
- Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.
- Tính cẩn thận và chi tiết trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Thực hiện công việc theo sự phân công giao việc của cấp trên.

Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực lên đến 15tr/tháng + phụ cấp cơm + công tác phí Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, thưởng các ngày Lễ trong năm, Lễ 08/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi và tết trung thu cho con,... Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tham gia BHXH theo quy định Khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...
Thu nhập theo năng lực lên đến 15tr/tháng + phụ cấp cơm + công tác phí
Được hưởng chính sách phúc lợi của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, thưởng các ngày Lễ trong năm, Lễ 08/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi và tết trung thu cho con,...
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tham gia BHXH theo quy định
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Năng Lượng Dung Quất

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phân KCN Sài Gòn Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Bình Định.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

