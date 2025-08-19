Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
- Hà Nội: Số 1 ngách 12/31 ngõ 12 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán,thuế của các khách hàng doanh nghiệpđược công ty phân công.
Lên sổ sách kế toán tháng; báo cáo tình hình kết quả kinh doanh trên chứng từ được cung cấp;
Cuối quý lập và nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo quy định;
Cuối năm lập BCTC và tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN;
Cuối năm in ấn sổ sách kế toán, chuyển bản mềm hồ sơ kế toán, hỗ trợ lưu trữ hồ sơ kế toán;
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng như: Excel, Word,…
Biết sử dụng phần mềm kế toán (như Misa, Fast,…)
Đã lên được Báo cáo tài chính
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định + đóng bảo hiểm + nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Phỏng vấn đạt đi làm luôn, hằng năm được tham gia ít nhất 2 chuyến du lịch cùng công ty.
Môi trường làm việc100% người trẻ tuổi 9X, năng động, hòa đồng và trách nhiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
