Tuyển Tư vấn đầu tư Attlas làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà May Legend, 55 - 57 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Hỗ trợ khách hàng cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản

Hướng dẫn người dùng hoàn thành các nhiệm vụ nhận quà miễn phí từ ứng dụng

Tư vấn các khách hàng có nhu cầu tham gia các sự kiện của công ty

Lưu ý:

Không yêu cầu kiến thức chuyên môn, không áp mục tiêu KPI

Khách hàng cài đặt ứng dụng sẽ nhận được quà hoàn toàn miễn phí

Yêu Cầu Công Việc

Sinh sống hoặc làm việc tại Hải Phòng

Làm việc có trách nhiệm

Kinh nghiệm trong tài chính, ngân hàng, bán hàng hoặc bảo hiểm là lợi thế (không bắt buộc).

Tại Attlas Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao & Thưởng:

Hoa hồng từ 8 đến 10 triệu/tháng sau 6 tuần.

Tổng thu nhập thụ động: Từ 20 - 30 triệu/ tháng nếu phát triển lên các vị trí cao hơn

Từ 20 - 30 triệu/ tháng

Thanh toán nhanh chóng: Hoa hồng nhận ngay khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đào tạo chuyên sâu & Phát triển cá nhân:

Chương trình đào tạo bài bản: Được đào tạo về sản phẩm cách làm. Không yêu cầu chuyên môn hoặc kinh nghiệm.

Cơ hội tiếp xúc với các Anh/chị có kinh nghiệm xây dựng các mô hình thu nhập thụ động từ 30 - 50 triệu/ tháng. Tham gia vào các buổi đào tạo, hướng dẫn thực tế nếu muốn.

Làm việc linh hoạt, có thể làm việc tại nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Attlas

