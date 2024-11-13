Tuyển Tư vấn đầu tư Attlas làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu

Attlas
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Attlas

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Attlas

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà May Legend, 55

- 57 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Hỗ trợ khách hàng cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản
Hướng dẫn người dùng hoàn thành các nhiệm vụ nhận quà miễn phí từ ứng dụng
Tư vấn các khách hàng có nhu cầu tham gia các sự kiện của công ty
Lưu ý:
Không yêu cầu kiến thức chuyên môn, không áp mục tiêu KPI
Khách hàng cài đặt ứng dụng sẽ nhận được quà hoàn toàn miễn phí

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh sống hoặc làm việc tại Hải Phòng
Làm việc có trách nhiệm
Kinh nghiệm trong tài chính, ngân hàng, bán hàng hoặc bảo hiểm là lợi thế (không bắt buộc).

Tại Attlas Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao & Thưởng:
Hoa hồng từ 8 đến 10 triệu/tháng sau 6 tuần.
Tổng thu nhập thụ động: Từ 20 - 30 triệu/ tháng nếu phát triển lên các vị trí cao hơn
Từ 20 - 30 triệu/ tháng
Thanh toán nhanh chóng: Hoa hồng nhận ngay khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đào tạo chuyên sâu & Phát triển cá nhân:
Chương trình đào tạo bài bản: Được đào tạo về sản phẩm cách làm. Không yêu cầu chuyên môn hoặc kinh nghiệm.
Cơ hội tiếp xúc với các Anh/chị có kinh nghiệm xây dựng các mô hình thu nhập thụ động từ 30 - 50 triệu/ tháng. Tham gia vào các buổi đào tạo, hướng dẫn thực tế nếu muốn.
Làm việc linh hoạt, có thể làm việc tại nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Attlas

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Attlas

Attlas

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 ngách 91/1 Lương Đình Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

