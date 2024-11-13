Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 360 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phát triển Khách hàng mới dựa trên tệp data công ty cấp và các kênh khác.
Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại công ty.
Kết nối với các phòng ban chăm sóc khách hàng hiện có.
Cập nhật các thông tin, xu hướng của thị trường để làm việc với Khách hàng.
Tham gia các khóa đào tạo của Công ty để rèn luyện về kỹ năng và nghiệp vụ .

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính.
Kinh nghiệm làm sale tối thiểu 2 năm, khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt.
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực đầu tư.
Có niềm đam mê kinh doanh.
Yêu cầu có laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10tr - 30tr = Lương cơ bản 5tr-8tr + Hoa hồng + thưởng.
Thưởng tháng/ quý/ năm, thưởng nóng, du lịch hàng năm.
Được tài trợ các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích xu hướng thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D

Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 97 Bạch Đằng, P hạ Lý, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

