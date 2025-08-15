Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NOLI GROUP làm việc tại Bến Tre thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: TP Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Lập kế hoạch kinh doanh

Tư vấn theo sát và chăm sóc khách hàng

Báo cáo tổng kết khối lượng công việc hoàn thành ngày/tuần/tháng cho cấp trên trực tiếp

Các công tác khác theo phân công của cấp trên ( nằm trong khả năng chuyên môn của nhân sự )

Đề xuất đóng góp ý tưởng, kế hoạch kinh doanh bán hàng hiệu quả.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Từ 21 đến 35

Trình độ tin học: Biết sử dụng, thao tác cơ bản công cụ tin học văn phòng (word, excel...)

Kỹ năng giao tiếp tự tin, kỹ năng tư vấn thuyết phục, kỹ năng xử lý từ chối,...

Tối thiểu nữa năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bán hàng hoặc đã từng làm trong lĩnh vực tư vấn.

Có kinh nghiệm telesales hoặc đã từng làm việc trong môi trường bán hàng có KPI

Yêu cầu chuyên môn công việc:

• Có khả năng tự học kiến thức các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm mà công ty cung cấp. Biết các thành phần, công dụng, lợi ích của từng sản phẩm để có thể giới thiệu và bán hàng hiệu quả.

• Có khả năng giao tiếp mạch lạc và thuyết phục trên điện thoại, biết cách tạo sự quan tâm và thu hút khách hàng đối với sản phẩm.

• Có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đưa ra các lập luận thuyết phục để khách hàng quan tâm và mua sản phẩm.

• Nắm bắt được thị trường sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, hiểu về các đối thủ cạnh tranh và điểm mạnh của sản phẩm mình đang bán.

• Có khả năng sử dụng các công cụ CRM để quản lý thông tin khách hàng và theo dõi quá trình bán hàng.

• Có khả năng tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ, giải đáp các thắc mắc và lo ngại của khách hàng một cách chi tiết

• Có khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian để đạt được mục tiêu doanh số và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

• Có khả năng phân tích tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

• Có thái độ sáng tạo trong việc đưa ra các phương án giải quyết vấn đề, cải tiến quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả công việc.

• Có đạo đức nghề nghiệp cao, giữ vững sự tự tin và chuyên nghiệp trong giao tiếp và hành vi làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH NOLI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000đ

Thu nhập: 12tr - 25tr thưởng hoa hồng/ tháng

Lương O.T: 60.000đ/ ngày (từ 18h00 – 22h00 làm việc tại văn phòng)

Thưởng chuyên cần: 1.000.000đ

Thử việc: được traninning các kỹ năng đầu vào ( văn hoá, quy trình làm việc, quy trình sales, xử lý từ chối, thấu hiểu khách hàng )

Được hưởng BHYT sau 3 tháng làm việc chính thức và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, hoà đồng có cơ hội thăng tiến khi nhân sự gắn bó và đồng hành cùng công ty mở rộng quy mô kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NOLI GROUP

