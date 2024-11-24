Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Center Point, tầng 8, phòng 807, 110 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Viết content cho website, Fanpage, Kịch bản cho KOLs/KOC. Liên hệ booking.

Sáng tạo nội dung cho các chiến dịch quảng cáo trên fanpage, TikTok, và các nền tảng khác, đảm bảo nội dung thu hút và đúng insight khách hàng.

Xây dựng và phát triển hình ảnh fanpage chuyên nghiệp, đồng nhất với định hướng thương hiệu.

Phối hợp với đội ngũ cộng tác viên thiết kế 2D, edit, và quay dựng để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, đảm bảo nội dung và hình ảnh truyền tải được thông điệp thương hiệu.

Quản lý và phân phối công việc với các cộng tác viên để hoàn thiện đến sản phẩm cuối cùng chất lượng.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing

Có sản phẩm/ kênh/ clip/ chiến dịch đã làm.

Chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên mạnh về content video bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-12M + KPI tổng >12M, phù hợp với năng lực.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Được tham gia các hoạt động du lịch hàng năm của công ty.

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL

