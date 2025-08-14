Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Stonelife Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Stonelife Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty CP Stonelife Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty CP Stonelife Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Stonelife Việt Nam

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 209

- 211 Hà Kế Tấn, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

• Sản phẩm ĐÁ TỰ NHIÊN CAO CẤP của STONELIFE đã và đang được thị trường VN tiếp nhận và khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng;
• Chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng, giới thiệu và quảng bá thương hiệu Công ty;
• Chủ động tiếp cận, nghiên cứu thị trường và lập phương án tìm kiếm khách hàng;
• Khai thác khách hàng tiềm năng từ nguồn công ty cung cấp;
• Khảo sát thị trường theo các khu vực được phụ trách;
• Liên kết với các đơn vị thiết kế, đối tác để tiếp cận, khai thác khách hàng;
• Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi quá trình triển khai hợp đồng;
• Hỗ trợ theo dõi công nợ của khách hàng phụ trách;
• Phát triển và duy trì các khách hàng hiện có và khách hàng mới;
• Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm;

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam độ tuổi từ 25 – 35;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành vật liệu xây dựng và nội thất;
• Đam mê kiếm tiền, nâng cao chất lượng sống;
• Có năng khiếu kinh doanh, khát khao thành đạt;
• Có kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp tự tin; Nhạy bén có tư duy; Logic, có trách nhiệm cao trong công việc;
• Có khả năng tự lập kế hoạch làm việc;
• Có khả năng thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng;
• Có khả năng tiếp thu, nắm bắt vấn đề, tinh thần học hỏi cao;
• Thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình và năng động;
• Ngoại hình là một lợi thế
• Mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP Stonelife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực và giá trị công việc thực hiện;
• Lương cơ bản: 6 -16 triệu + Phụ cấp + % hoa hồng doanh thu theo bảng cơ chế kinh doanh của Công ty;
• Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực và được hỗ trợ tốt nhất từ Ban lãnh đạo;
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo;
• Các đãi ngộ khác: Thưởng, phúc lợi... theo quy định của Công ty;
• Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, Tết...theo quy định của Nhà Nước và các chế độ phúc lợi khác của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Stonelife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Stonelife Việt Nam

Công ty CP Stonelife Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Add1: 209 Hà Kế Tấn, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội Add2: 104 Hồng Hà, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

