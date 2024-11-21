Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 14 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG

R&D/Sản xuất ô tô

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
200 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nhà máy ô tô Cửu Long, KCN Phố Nối A, Văn Lâm

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Thực hiện các công việc theo phân công tại vị trí làm việc như:
+ Chuẩn bị vật tư, phụ tùng, linh kiện lắp ráp.
+ Thực hiện lắp ráp theo công đoạn.
+ Hoàn thiện lắp ráp.
+ Kiểm soát chất lượng, quy trình tại công đoạn.
- Sắp xếp bảo quản vật tư, dụng cụ tại công đoạn.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 18-45 tuổi; Nữ từ 20-40 tuổi.
- Nhân viên kỹ thuật: Tốt nghiệp Sơ cấp nghề/ Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các ngành liên quan đến ô tô, cơ khí, điện, sơn...
- Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc đã làm việc tại các Nhà máy sản xuất.
- Chấp nhận các ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 11-14 triệu/tháng.
- Thời gian thử việc 01 tháng. Sau thử việc được ký HĐLĐ chính thức.
- Được hưởng chế độ phép 12 ngày/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.
- Thưởng tháng lương 13, thưởng sáng kiến cải tiến bằng 10% giá trị cải tiến.
- Ăn ca miễn phí tại Nhà ăn Công ty. Bảo hộ lao động 02 bộ/năm.
- Phụ cấp nhà ở cho LĐ ngoại tỉnh.
- Làm việc giờ hành chính, từ 7h30-16h30, từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần. Tăng ca 1-3h/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

