Tuyển R&D/Sản xuất ô tô CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 200 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà máy ô tô Cửu Long, KCN Phố Nối A, Văn Lâm - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

- Thực hiện các công việc theo phân công tại vị trí làm việc như:

+ Chuẩn bị vật tư, phụ tùng, linh kiện lắp ráp.

+ Thực hiện lắp ráp theo công đoạn.

+ Hoàn thiện lắp ráp.

+ Kiểm soát chất lượng, quy trình tại công đoạn.

- Sắp xếp bảo quản vật tư, dụng cụ tại công đoạn.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 18-45 tuổi; Nữ từ 20-40 tuổi.

- Nhân viên kỹ thuật: Tốt nghiệp Sơ cấp nghề/ Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các ngành liên quan đến ô tô, cơ khí, điện, sơn...

- Ưu tiên có kinh nghiệm hoặc đã làm việc tại các Nhà máy sản xuất.

- Chấp nhận các ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 11-14 triệu/tháng.

- Thời gian thử việc 01 tháng. Sau thử việc được ký HĐLĐ chính thức.

- Được hưởng chế độ phép 12 ngày/năm. Nghỉ lễ tết theo quy định của Nhà nước.

- Thưởng tháng lương 13, thưởng sáng kiến cải tiến bằng 10% giá trị cải tiến.

- Ăn ca miễn phí tại Nhà ăn Công ty. Bảo hộ lao động 02 bộ/năm.

- Phụ cấp nhà ở cho LĐ ngoại tỉnh.

- Làm việc giờ hành chính, từ 7h30-16h30, từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần. Tăng ca 1-3h/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT TẠI HƯNG YÊN - NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.