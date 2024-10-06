Tuyển Data Scientist Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phân tích vấn đề kinh doanh, phân tích khám phá (EDA), mô hình hóa dữ liệu để tìm ra xu hướng vận động, hình mẫu, bản chất của hiện tượng, hành vi người dùng,...và đưa ra các nhận định trong việc ứng dụng khai thác dữ liệu vào hoạt động kinh doanh tạo ra giá trị. Tư vấn cho đơn vị kinh doanh, đội ngũ BA/DA về hướng triển khai ứng dụng học máy, học sâu vào hoạt động kinh doanh. Xây dựng luồng ETL tổng hợp dữ liệu, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng với định dạng phù hợp với mục đích xây dựng từng loại mô hình. Nghiên cứu công cụ, giải pháp, thuật toán nhằm xây dựng mô hình học máy, học sâu trên quy mô dữ liệu lớn với pyspark, tensorflow/pytorch,... ứng dụng triển khai các chương trình kinh doanh, marketing, ứng dụng xây dựng hệ thống khuyến nghị, tích hợp gia tăng hiệu quả app/web... Nghiên cứu thiết kế, cài đặt, tối ưu các thuật toán, công nghệ học máy, học sâu triển khai hiệu quả các bài toán.

Phân tích vấn đề kinh doanh, phân tích khám phá (EDA), mô hình hóa dữ liệu để tìm ra xu hướng vận động, hình mẫu, bản chất của hiện tượng, hành vi người dùng,...và đưa ra các nhận định trong việc ứng dụng khai thác dữ liệu vào hoạt động kinh doanh tạo ra giá trị. Tư vấn cho đơn vị kinh doanh, đội ngũ BA/DA về hướng triển khai ứng dụng học máy, học sâu vào hoạt động kinh doanh.

Xây dựng luồng ETL tổng hợp dữ liệu, tiền xử lý, trích xuất đặc trưng với định dạng phù hợp với mục đích xây dựng từng loại mô hình.

Nghiên cứu công cụ, giải pháp, thuật toán nhằm xây dựng mô hình học máy, học sâu trên quy mô dữ liệu lớn với pyspark, tensorflow/pytorch,... ứng dụng triển khai các chương trình kinh doanh, marketing, ứng dụng xây dựng hệ thống khuyến nghị, tích hợp gia tăng hiệu quả app/web...

Nghiên cứu thiết kế, cài đặt, tối ưu các thuật toán, công nghệ học máy, học sâu triển khai hiệu quả các bài toán.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, CNTT, Toán học ứng dụng, Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác liên quan; Có từ 1 năm KN trở lên Kiến thức về mô hình học máy decision trees, linear regression, ensemble (random forest, boosting tree), k-means, SVM, PCA...; Kiến thức về học sâu, mạng neural nhân tạo, các kiểu mạng MLP, CNN, LSTM, RNN... Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích, lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lý thuyết đồ thị, cơ sở dữ liệu; Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA); Kỹ năng sử dụng thành thạo một trong các package học máy (scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, Pyspark MLlib, Caffe, Theano, Pylearn2, DeepPy, H2O, v.v); Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (R, Python, Java, Scala, v.v), SQL; Kỹ năng sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, đánh giá mô hình. Có kiến thức về xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, ...) là một lợi thế;

Tốt nghiệp ĐH chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, CNTT, Toán học ứng dụng, Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác liên quan;

Có từ 1 năm KN trở lên

Kiến thức về mô hình học máy decision trees, linear regression, ensemble (random forest, boosting tree), k-means, SVM, PCA...;

Kiến thức về học sâu, mạng neural nhân tạo, các kiểu mạng MLP, CNN, LSTM, RNN...

Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích, lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật, lý thuyết đồ thị, cơ sở dữ liệu;

Kiến thức về phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA);

Kỹ năng sử dụng thành thạo một trong các package học máy (scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, Pyspark MLlib, Caffe, Theano, Pylearn2, DeepPy, H2O, v.v);

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (R, Python, Java, Scala, v.v), SQL;

Kỹ năng sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu, đánh giá mô hình.

Có kiến thức về xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Hadoop, Spark, ...) là một lợi thế;

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Lương tháng 13, Thưởng quý, Thưởng dự án, Thưởng năng suất. Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (25-30 triệu/năm) 16 ngày nghỉ phép/năm hưởng nguyên lương Bảo hiểm sức khỏe Pijico, bảo hiểm sức khỏe cho người thân, bảo hiểm nhân thọ,... Hưởng các Chính sách đãi ngộ toàn diện của "Người Viettel"

Thu nhập cạnh tranh thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Lương tháng 13, Thưởng quý, Thưởng dự án, Thưởng năng suất.

Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành (25-30 triệu/năm)

25-30 triệu/năm

16 ngày nghỉ phép/năm hưởng nguyên lương

Bảo hiểm sức khỏe Pijico, bảo hiểm sức khỏe cho người thân, bảo hiểm nhân thọ,...

Hưởng các Chính sách đãi ngộ toàn diện của "Người Viettel"

2. Cơ hội phát triển bản thân

Cơ hội thăng tiến không giới hạn, trở thành quản lý của các dự án mới Được thử sức với các công nghêm mới, dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cơ hội thăng tiến không giới hạn, trở thành quản lý của các dự án mới

Được thử sức với các công nghêm mới, dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

3. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại. Nơi hội tụ của các Data Scientist, Big Data Engineer, Software Engineer hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, các kỹ sư thiết kế, phát triển phần mềm mới tốt nghiệp xuất sắc từ các trường Đại học top đầu với khát vọng đánh dấu vị thế của CNTT Viettel nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ CNTT thế giới.

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

Nơi hội tụ của các Data Scientist, Big Data Engineer, Software Engineer hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau, các kỹ sư thiết kế, phát triển phần mềm mới tốt nghiệp xuất sắc từ các trường Đại học top đầu với khát vọng đánh dấu vị thế của CNTT Viettel nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ CNTT thế giới.

4.Địa điểm làm việc

Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6

Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin