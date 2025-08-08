Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CITEK ISD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CITEK ISD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 107 đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các dự án phần mềm của công ty:
Phát triển và tối ưu hóa các hệ thống CRM và MES.
Thiết kế, xây dựng và triển khai các module phần mềm theo yêu cầu khách hàng.
Phối hợp với đội ngũ BA và PM để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống
Bảo hành, bảo trì sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, hoặc ngành có liên quan
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Back-end: Thành thạo C#, .NET, có hiểu biết về kiến trúc hệ thống, RESTful API, cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL
Font-end/Mobile: Thành thạo React/React Native (TypeScript)
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt; giải quyết vấn đề chủ động.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CITEK ISD Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các dự án lớn cùng các đối tác, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam
Mức lương trợ cấp tùy theo năng lực
Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CITEK ISD
