Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CITEK ISD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án phần mềm của công ty:

Phát triển và tối ưu hóa các hệ thống CRM và MES.

Thiết kế, xây dựng và triển khai các module phần mềm theo yêu cầu khách hàng.

Phối hợp với đội ngũ BA và PM để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống

Bảo hành, bảo trì sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, hoặc ngành có liên quan

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Back-end: Thành thạo C#, .NET, có hiểu biết về kiến trúc hệ thống, RESTful API, cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL

Font-end/Mobile: Thành thạo React/React Native (TypeScript)

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt; giải quyết vấn đề chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CITEK ISD Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các dự án lớn cùng các đối tác, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam

Mức lương trợ cấp tùy theo năng lực

Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CITEK ISD

