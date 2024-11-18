Tuyển Thiết bị y tế Công ty CP TBYT Thiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Xây dựng cấu hình, nghiên cứu và hỗ trợ nhân viên sale về mặt sản phẩm và ứng dụng của sản phẩm trong quá trình bán hàng.

Lắp đặt, sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao và lên các kế hoạch bảo trì các máy móc, trang thiết bị y tế cho các cơ sở mà công ty phân phối (chủ yếu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hãng Siemens)

Tham gia các buổi đào tạo trong và ngoài nước về sản phẩm

Trao đổi thêm khi PV

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện tử y sinh, Điện tử, Điện,...

Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thiết bị chẩn đoán hình ảnh là 1 lợi thế.

Chịu được áp lực công việc và không ngại đi công tác xa.

Tiếng Anh khá, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, có thể đi đào tạo độc lập tại nước ngoài

Tiếng Anh khá

Tại Công ty CP TBYT Thiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các buổi đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt được tham gia đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài tại các nhà máy của Hãng Siemens tại Đức, Thượng Hải

Lương: thoả thuận tuỳ theo năng lực (từ 10 - 17 triệu)

Ký hợp đồng + đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc

Thưởng: Tháng lương thứ 13 và theo tình hình kinh doanh của công ty, thưởng dự án cuối năm

Thưởng Tết Âm Lịch, các ngày lễ lớn và nhiều quyền lợi khác

Được hỗ trợ tích cực từ công ty để hoàn thành công việc: trợ cấp chi phí đi lại, xăng xe hàng tháng

Thời gian làm việc: 5 ngày/ tuần, nghỉ thứ 7 và chủ nhật (tùy vào tình hình thực tế công việc)

Thời gian tiếp nhận công việc: đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TBYT Thiên Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin