Tuyển Thiết bị y tế Công ty CP TBYT Thiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Thiết bị y tế Công ty CP TBYT Thiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Công ty CP TBYT Thiên Phong
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty CP TBYT Thiên Phong

Thiết bị y tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết bị y tế Tại Công ty CP TBYT Thiên Phong

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Xây dựng cấu hình, nghiên cứu và hỗ trợ nhân viên sale về mặt sản phẩm và ứng dụng của sản phẩm trong quá trình bán hàng.
Lắp đặt, sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao và lên các kế hoạch bảo trì các máy móc, trang thiết bị y tế cho các cơ sở mà công ty phân phối (chủ yếu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh hãng Siemens)
Tham gia các buổi đào tạo trong và ngoài nước về sản phẩm
Trao đổi thêm khi PV

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện tử y sinh, Điện tử, Điện,...
Kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thiết bị chẩn đoán hình ảnh là 1 lợi thế.
Chịu được áp lực công việc và không ngại đi công tác xa.
Tiếng Anh khá, khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, có thể đi đào tạo độc lập tại nước ngoài
Tiếng Anh khá

Tại Công ty CP TBYT Thiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các buổi đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt được tham gia đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài tại các nhà máy của Hãng Siemens tại Đức, Thượng Hải
Lương: thoả thuận tuỳ theo năng lực (từ 10 - 17 triệu)
Ký hợp đồng + đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc
Thưởng: Tháng lương thứ 13 và theo tình hình kinh doanh của công ty, thưởng dự án cuối năm
Thưởng Tết Âm Lịch, các ngày lễ lớn và nhiều quyền lợi khác
Được hỗ trợ tích cực từ công ty để hoàn thành công việc: trợ cấp chi phí đi lại, xăng xe hàng tháng
Thời gian làm việc: 5 ngày/ tuần, nghỉ thứ 7 và chủ nhật (tùy vào tình hình thực tế công việc)
Thời gian tiếp nhận công việc: đi làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TBYT Thiên Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TBYT Thiên Phong

Công ty CP TBYT Thiên Phong

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 98 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-di-lam-ngay-thu-nhap-10-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252340
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TBYT Thiên Phong
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP TBYT Thiên Phong
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN
Tuyển Hỗ Trợ Kinh Doanh thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN
Hạn nộp: 13/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TBYT Thiên Phong
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP TBYT Thiên Phong
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN
Tuyển Hỗ Trợ Kinh Doanh thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN
Hạn nộp: 13/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất