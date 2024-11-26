Tuyển Thiết bị y tế CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Thiết bị y tế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết bị y tế Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, số 24C đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết bị y tế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

So sánh tính năng kỹ thuật
Dịch catalog, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng
Đăng ký bảo hành với hãng sản xuất
Chuẩn bị hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi giao hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-30, Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật
Tiếng anh đọc hiểu tốt, Tin học văn phòng
Làm việc độc lập, trách nhiệm
Cẩn thận, chính xác, trung thực, chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 -12 triệu (hoặc thương lượng) + thưởng theo quy định.
Chế độ phúc lợi tốt.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và trau dồi thêm kiến thức.
Công ty quan tâm và trân trọng những đóng góp của các bạn với những chế độ phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, số 24C đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất