Tuyển Thiết bị y tế CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 11, số 24C đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết bị y tế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

So sánh tính năng kỹ thuật

Dịch catalog, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng

Đăng ký bảo hành với hãng sản xuất

Chuẩn bị hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng trước khi giao hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-30, Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật

Tiếng anh đọc hiểu tốt, Tin học văn phòng

Làm việc độc lập, trách nhiệm

Cẩn thận, chính xác, trung thực, chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 -12 triệu (hoặc thương lượng) + thưởng theo quy định.

Chế độ phúc lợi tốt.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và trau dồi thêm kiến thức.

Công ty quan tâm và trân trọng những đóng góp của các bạn với những chế độ phúc lợi khác sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn, thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin