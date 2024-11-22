Tuyển Thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Thiết bị y tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết bị y tế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số 15, Đường 5A, KCN Tân Tạo mở rộng, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, HCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Thiết kế, nghiên cứu các sản phẩm cho phù hợp với thị trường
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Phân tích phân khúc thị trường.
Khảo sát ý kiên của khách hàng tiềm năng.
Xây dựng tài liệu đào tạo liên quan đến sản phẩm
2. Đánh giá tính khả thi của sản phẩm trong thị trường
3. Làm báo cáo, đánh giá các sản phẩm hoặc các dự án của công ty
4. Làm hồ sơ pháp chế: hồ sơ hợp quy, kiểm nghiệm sản phẩm, công bố sản phẩm, các hợp đồng lưu hành hàng hóa.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nữ, từ 25 đến 35 tuổi
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
Khả năng suy nghĩ logic và tìm tòi.
Khả năng phân tích tốt.
Am hiểu xu thế thị trường.
Kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương deal theo năng lực
- Không áp KPI.
- Làm từ T2-T6, T7 làm nửa buổi ( 8h-12h)
- Xét tăng Lương theo hiệu quả công việc.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,... chế độ nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Quy định của Nhà nước.
- Cơ hội huấn luyện, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân.
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 15, Đường 5A, KCN Tân Tạo mở rộng, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

