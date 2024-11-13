Tuyển Thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết bị y tế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị mới Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thiết bị y tế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Hỗ trợ các công việc hành chính
Hỗ trợ kinh doanh về in báo giá, gửi nhận đến khách hàng là Bệnh viện, Phòng khám, Công ty đối tác
Lên báo giá, hồ sơ thầu khi có yêu cầu từ khách hàng , công ty.
Các yêu cầu khác từ ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, kỹ thuật...
Chăm chỉ chịu khó
Hình thức ưa nhìn
Có mong muốn phát triển bản thân khi được giao việc
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7,000,000- 9,000,000
Được hưởng quyền lợi đầy đủ từ công ty như bảo hiểm, du lịch hàng năm
Được chia sẻ, đào tạo công việc nếu chưa biết
Được học tập phát triển bản thân ở những vị trí khác nếu chứng minh phù hợp với năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
