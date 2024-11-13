Tuyển Thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị mới Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết bị y tế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ các công việc hành chính

Hỗ trợ kinh doanh về in báo giá, gửi nhận đến khách hàng là Bệnh viện, Phòng khám, Công ty đối tác

Lên báo giá, hồ sơ thầu khi có yêu cầu từ khách hàng , công ty.

Các yêu cầu khác từ ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, kỹ thuật...

Chăm chỉ chịu khó

Hình thức ưa nhìn

Có mong muốn phát triển bản thân khi được giao việc

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7,000,000- 9,000,000

Được hưởng quyền lợi đầy đủ từ công ty như bảo hiểm, du lịch hàng năm

Được chia sẻ, đào tạo công việc nếu chưa biết

Được học tập phát triển bản thân ở những vị trí khác nếu chứng minh phù hợp với năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẠN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin