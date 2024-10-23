Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Auto Đông Sơn
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Ngã 3 Đông Sơn, Kênh Giang, Thủy Nguyên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm ô tô Honda cho Khách hàng
Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng mới
Hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng,
Hỗ trợ cho khách hàng về các phương thức thanh toán
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên. Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng, telesales Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm tư vấn ô tô, bất động sản, tư vấn tài chính. Yêu cầu khác: Kỹ năng thuyết phục; đàm phán tốt; chịu được áp lực công việc. Tác phong lịch sự; ngoại hình chuyên nghiệp; giọng nói lưu loát Ưu tiên có bằng lái Ô tô.
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.
Yêu cầu khác: Kỹ năng thuyết phục; đàm phán tốt; chịu được áp lực công việc. Tác phong lịch sự; ngoại hình chuyên nghiệp; giọng nói lưu loát Ưu tiên có bằng lái Ô tô.
Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên.
Yêu cầu khác: Kỹ năng thuyết phục; đàm phán tốt; chịu được áp lực công việc. Tác phong lịch sự; ngoại hình chuyên nghiệp; giọng nói lưu loát Ưu tiên có bằng lái Ô tô.
Tại Công ty CP Auto Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương không giới hạn theo doanh số. Được đào tạo chuẩn quy trình Honda Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN Được thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật. Được thưởng tháng lương 13, teambuilding Chế độ thăm hỏi hiếu hỉ CBNV, tứ thân phụ mẫu CBNV Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Lương không giới hạn theo doanh số.
Được đào tạo chuẩn quy trình Honda
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Được thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật.
Được thưởng tháng lương 13, teambuilding
Chế độ thăm hỏi hiếu hỉ CBNV, tứ thân phụ mẫu CBNV
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Auto Đông Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
