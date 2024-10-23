Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ngã 3 Đông Sơn, Kênh Giang, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm ô tô Honda cho Khách hàng Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng mới Hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng, Hỗ trợ cho khách hàng về các phương thức thanh toán

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên. Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng, telesales Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm tư vấn ô tô, bất động sản, tư vấn tài chính. Yêu cầu khác: Kỹ năng thuyết phục; đàm phán tốt; chịu được áp lực công việc. Tác phong lịch sự; ngoại hình chuyên nghiệp; giọng nói lưu loát Ưu tiên có bằng lái Ô tô.

Tại Công ty CP Auto Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương không giới hạn theo doanh số. Được đào tạo chuẩn quy trình Honda Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN Được thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật. Được thưởng tháng lương 13, teambuilding Chế độ thăm hỏi hiếu hỉ CBNV, tứ thân phụ mẫu CBNV Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Auto Đông Sơn

