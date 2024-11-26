Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 10 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Quản lý hàng hóa

- Quản lý đảm bảo tình trạng & chất lượng của hàng hóa, trưng bày hàng hóa theo sơ đồ

- Quản lý trang bảng giá, đảm bảo vệ sinh sàn, quầy, kệ...

- Quản lý đặt hàng với NCC & làm việc với bộ phận giao hàng

- Lập kế hoạch kiểm kê 2 lần/năm

- Lập kế hoạch bán hàng, nhân lực chuẩn bị cho các sự kiện, ngày lễ trong năm

2. Quản lý công việc khác

- Giám sát, điều phối nhóm & nhân viên đảm bảo các trang thiết bị, mặt sàn, quầy kệ luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

3. Dịch vụ khách hàng

- Chăm sóc & cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng

- Xử lý các khiếu nại của khách hàng

5. Lập kế hoạch & báo cáo đảm bảo doanh thu, lợi nhuận của cửa hàng, đề xuất phương án tăng trưởng doanh thu & tối ưu chi phí tại cửa hàng

6. Quản lý, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giám sát công việc cho các nhân viên

- Lập kế hoạch và chuẩn bị phân công ca, nhân viên trực ca, công việc của nhân viên

- Quản lý lịch làm việc, tác phong, thái độ, đồng phục của nhân viên & đội ngũ PG

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm chăm sóc & xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ kiện thời trang là lợi tế

- Tin học văn phòng: Excel, Power point, Report ...

- Có tư duy logic, giao tiếp và quản lý tốt

- Trình độ: Trung cấp trở lên

- Tiếng Anh: Cơ bản

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng theo doanh số

Thưởng tháng 13 & MBO

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội full lương

Được tham gia các chương trình đào tạo quản lý cấp cao

Cơ hội thăng tiến hàng năm

Các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin